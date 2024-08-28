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Суд в Москве отправил в СИЗО двух сотрудников ГИБДД за взятки
Суд в Москве отправил в СИЗО двух сотрудников ГИБДД за взятки - РИА Новости, 28.08.2024
Суд в Москве отправил в СИЗО двух сотрудников ГИБДД за взятки
Таганский суд Москвы отправил в СИЗО двух сотрудников ГИБДД по Центральному административному округу Москвы по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T20:21
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы отправил в СИЗО двух сотрудников ГИБДД по Центральному административному округу Москвы по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлениями Таганского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Комарова Константина Николаевича, Самохина Игоря Валерьевича. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 27 октября 2024 года", - рассказал собеседник агентства. В инстанции уточнили, что обоим уже предъявлено обвинение в получении взятки по предварительному сговору или организованной группой с вымогательством. Как ранее заявляли в пресс-службе регионального главка МВД РФ, сотрудникам ГИБДД вменяется получение незаконного денежного вознаграждения от гражданина за непривлечение его к административной ответственности за нарушение ПДД. Как уточняли в пресс-службе, задержанные уже отстранены от исполнения служебных обязанностей. Если их вина подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.
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происшествия, москва, россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, Россия, ГИБДД МВД РФ
Суд в Москве отправил в СИЗО двух сотрудников ГИБДД за взятки
Суд в Москве отправил в СИЗО двух сотрудников ГИБДД за получение взятки
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы отправил в СИЗО двух сотрудников ГИБДД по Центральному административному округу Москвы по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлениями Таганского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Комарова Константина Николаевича, Самохина Игоря Валерьевича. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 27 октября 2024 года", - рассказал собеседник агентства.
В инстанции уточнили, что обоим уже предъявлено обвинение в получении взятки по предварительному сговору или организованной группой с вымогательством.
Как ранее заявляли в пресс-службе регионального главка МВД РФ
, сотрудникам ГИБДД вменяется получение незаконного денежного вознаграждения от гражданина за непривлечение его к административной ответственности за нарушение ПДД.
Как уточняли в пресс-службе, задержанные уже отстранены от исполнения служебных обязанностей. Если их вина подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.