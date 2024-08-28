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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 28.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Звуки взрывов раздались в среду в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T22:18

2024-08-28T22:18

2024-08-28T22:18

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Звуки взрывов раздались в среду в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

херсон

херсонская область

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киев, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, в мире