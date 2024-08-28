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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 28.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Звуки взрывов раздались в среду в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T22:18
2024-08-28T22:18
2024-08-28T22:18
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Звуки взрывов раздались в среду в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
"Страна.ua": сообщают о взрывах в Херсоне