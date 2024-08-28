https://ria.ru/20240828/vzryvy-1968873664.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Конотоп

Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Конотоп - РИА Новости, 28.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Конотоп

Взрывы прогремели в городе Конотоп Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "ТСН". РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T03:57

2024-08-28T03:57

2024-08-28T03:57

специальная военная операция на украине

в мире

сумская область

россия

конотоп

дмитрий песков

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Конотоп Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "ТСН". "Конотоп (Сумская область) - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "ТСН". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Сумской области звучит с 03.17 мск среды. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240828/tsena-1968868796.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

россия

конотоп

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в мире, сумская область, россия, конотоп, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина