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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 28.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Взрыв прогремел в Сумах на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 канал". РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T21:57

2024-08-28T21:57

2024-08-28T21:57

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Взрыв прогремел в Сумах на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 канал". Ранее в Сумской и ряде других областей на севере Украины была объявлена воздушная тревога. "Взрыв в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале "24 канала". Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

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в мире, украина, россия, сумская область