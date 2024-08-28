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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 28.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Взрыв прогремел в Сумах на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 канал". РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T21:57
2024-08-28T21:57
2024-08-28T21:57
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Взрыв прогремел в Сумах на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 канал". Ранее в Сумской и ряде других областей на севере Украины была объявлена воздушная тревога. "Взрыв в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале "24 канала". Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, украина, россия, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сумская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
"24 канал": в Сумах на севере Украины прогремел взрыв
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Взрыв прогремел в Сумах на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 канал".
Ранее в Сумской и ряде других областей на севере Украины была объявлена воздушная тревога.
"Взрыв в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале "24 канала".
Сумская область
граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России
. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы
проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей
.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.