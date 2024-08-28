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В ФРГ опровергли сообщения о пострадавшем при взрыве на заводе
В ФРГ опровергли сообщения о пострадавшем при взрыве на заводе - РИА Новости, 28.08.2024
В ФРГ опровергли сообщения о пострадавшем при взрыве на заводе
Сообщения в СМИ об одном пострадавшем в результате взрыва на заводе по утилизации боеприпасов в городке Хюнксе на западе Германии не соответствует... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T18:21
2024-08-28T18:21
2024-08-28T18:21
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Сообщения в СМИ об одном пострадавшем в результате взрыва на заводе по утилизации боеприпасов в городке Хюнксе на западе Германии не соответствует действительности, сообщила РИА Новости официальный представитель правительства административного округа Дюссельдорф Беатрис ван Флодроп. По ее информации, в результате инцидента никто не пострадал, Ранее издание Bild сообщило о взрыве на предприятии в Хюнксе, в результате которого пострадал один человек. Представитель правительства подтвердила сам факт произошедшего взрыва. "Самая главная новость: никто не пострадал. На месте работали пожарные и полиция. Теперь необходимо установить причину аварии и оценить точный размер ущерба", - сказала ван Флодроп в ответ на письменный запрос РИА Новости. На заводе в Хюнксе ежегодно утилизируется до 150 тонн неразорвавшихся боеприпасов времён Второй мировой войны.
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в мире, германия
В ФРГ опровергли сообщения о пострадавшем при взрыве на заводе
ФРГ опровергла сообщения о пострадавшем при взрыве на заводе утилизации снарядов
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Сообщения в СМИ об одном пострадавшем в результате взрыва на заводе по утилизации боеприпасов в городке Хюнксе на западе Германии не соответствует действительности, сообщила РИА Новости официальный представитель правительства административного округа Дюссельдорф Беатрис ван Флодроп.
По ее информации, в результате инцидента никто не пострадал,
Ранее издание Bild сообщило о взрыве на предприятии в Хюнксе, в результате которого пострадал один человек. Представитель правительства подтвердила сам факт произошедшего взрыва.
"Самая главная новость: никто не пострадал. На месте работали пожарные и полиция. Теперь необходимо установить причину аварии и оценить точный размер ущерба", - сказала ван Флодроп в ответ на письменный запрос РИА Новости.
На заводе в Хюнксе ежегодно утилизируется до 150 тонн неразорвавшихся боеприпасов времён Второй мировой войны.