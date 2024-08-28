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В Подмосковье в ребенка выстрелили из пневматического оружия - РИА Новости, 28.08.2024
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18:36 28.08.2024 (обновлено: 18:37 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/vystrel-1969049142.html
В Подмосковье в ребенка выстрелили из пневматического оружия
В Подмосковье в ребенка выстрелили из пневматического оружия - РИА Новости, 28.08.2024
В Подмосковье в ребенка выстрелили из пневматического оружия
Неизвестный выстрелил в девятилетнего мальчика из пневматического оружия на футбольном поле в поселке Дрожжино и попал ему в руку, полиция разыскивают... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T18:36
2024-08-28T18:37
московская область (подмосковье)
россия
происшествия
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Неизвестный выстрелил в девятилетнего мальчика из пневматического оружия на футбольном поле в поселке Дрожжино и попал ему в руку, полиция разыскивают злоумышленника, сообщает подмосковный главк МВД РФ. "По предварительной информации, мальчик, находясь на футбольном поле возле одного из домов, расположенных на Новом шоссе поселка Дрожжино, играл с мячом. В этот момент неустановленный злоумышленник произвел выстрел, предположительно, из пневматического оружия и попал ему в руку", - говорится в Telegram-канале ведомства. В подмосковном главке МВД РФ уточнили, что ребенку своевременно оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает. Следователи устанавливают детали дела для задержания правонарушителя, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240816/ingushetija-1966627725.html
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московская область (подмосковье), россия, происшествия
Московская область (Подмосковье), Россия, Происшествия
В Подмосковье в ребенка выстрелили из пневматического оружия

МВД РФ: в Подмосковье в Дрожжино в ребенка выстрелили из пневматического оружия

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Неизвестный выстрелил в девятилетнего мальчика из пневматического оружия на футбольном поле в поселке Дрожжино и попал ему в руку, полиция разыскивают злоумышленника, сообщает подмосковный главк МВД РФ.
"По предварительной информации, мальчик, находясь на футбольном поле возле одного из домов, расположенных на Новом шоссе поселка Дрожжино, играл с мячом. В этот момент неустановленный злоумышленник произвел выстрел, предположительно, из пневматического оружия и попал ему в руку", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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