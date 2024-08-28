https://ria.ru/20240828/vystrel-1969049142.html

В Подмосковье в ребенка выстрелили из пневматического оружия

В Подмосковье в ребенка выстрелили из пневматического оружия - РИА Новости, 28.08.2024

В Подмосковье в ребенка выстрелили из пневматического оружия

Неизвестный выстрелил в девятилетнего мальчика из пневматического оружия на футбольном поле в поселке Дрожжино и попал ему в руку, полиция разыскивают... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T18:36

2024-08-28T18:36

2024-08-28T18:37

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россия

происшествия

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Неизвестный выстрелил в девятилетнего мальчика из пневматического оружия на футбольном поле в поселке Дрожжино и попал ему в руку, полиция разыскивают злоумышленника, сообщает подмосковный главк МВД РФ. "По предварительной информации, мальчик, находясь на футбольном поле возле одного из домов, расположенных на Новом шоссе поселка Дрожжино, играл с мячом. В этот момент неустановленный злоумышленник произвел выстрел, предположительно, из пневматического оружия и попал ему в руку", - говорится в Telegram-канале ведомства. В подмосковном главке МВД РФ уточнили, что ребенку своевременно оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает. Следователи устанавливают детали дела для задержания правонарушителя, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240816/ingushetija-1966627725.html

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московская область (подмосковье), россия, происшествия