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В Подмосковье в ребенка выстрелили из пневматического оружия
В Подмосковье в ребенка выстрелили из пневматического оружия - РИА Новости, 28.08.2024
В Подмосковье в ребенка выстрелили из пневматического оружия
Неизвестный выстрелил в девятилетнего мальчика из пневматического оружия на футбольном поле в поселке Дрожжино и попал ему в руку, полиция разыскивают... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T18:36
2024-08-28T18:36
2024-08-28T18:37
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Неизвестный выстрелил в девятилетнего мальчика из пневматического оружия на футбольном поле в поселке Дрожжино и попал ему в руку, полиция разыскивают злоумышленника, сообщает подмосковный главк МВД РФ. "По предварительной информации, мальчик, находясь на футбольном поле возле одного из домов, расположенных на Новом шоссе поселка Дрожжино, играл с мячом. В этот момент неустановленный злоумышленник произвел выстрел, предположительно, из пневматического оружия и попал ему в руку", - говорится в Telegram-канале ведомства. В подмосковном главке МВД РФ уточнили, что ребенку своевременно оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает. Следователи устанавливают детали дела для задержания правонарушителя, заключили в ведомстве.
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московская область (подмосковье), россия, происшествия
Московская область (Подмосковье), Россия, Происшествия
В Подмосковье в ребенка выстрелили из пневматического оружия
МВД РФ: в Подмосковье в Дрожжино в ребенка выстрелили из пневматического оружия