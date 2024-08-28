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На Кубани педагогам школ и детсадов добавят выплату пяти тыс руб ежемесячно - РИА Новости, 28.08.2024
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Краснодарский край
 
21:45 28.08.2024
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На Кубани педагогам школ и детсадов добавят выплату пяти тыс руб ежемесячно
На Кубани педагогам школ и детсадов добавят выплату пяти тыс руб ежемесячно - РИА Новости, 28.08.2024
На Кубани педагогам школ и детсадов добавят выплату пяти тыс руб ежемесячно
Власти Краснодарского края с 2025 года будут выплачивать педагогам школ и детских садов дополнительную ежемесячную выплату в пять тысяч рублей, сообщил... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T21:45
2024-08-28T21:45
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Власти Краснодарского края с 2025 года будут выплачивать педагогам школ и детских садов дополнительную ежемесячную выплату в пять тысяч рублей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе краевого педсовета. "Еще 5 тысяч рублей в качестве региональной надбавки к зарплате будут получать учителя школ и воспитатели детских садов края с 1 января 2025 года. Такое решение приняли сегодня на кубанском педсовете. С учителями и директорами обсудили перспективы развития мер поддержки и проблему дефицита кадров", - написал Кондратьев в Telegram-канале. Губернатор также напомнил, что сейчас четверть бюджета края - более 200 миллиардов рублей - идет на сферу образования. Так, по его словам, в качестве поддержки власти региона выплачивают учителям: один миллион рублей на первоначальный взнос по ипотеке; по 5 тысяч рублей к началу учебного года; по 100 тысяч рублей учителям и наставникам стобалльников. А также по 350 и 500 тысяч рублей победителям всероссийских конкурсов профессионального мастерства. "В прошлом году мы ввели надбавку по 5 тысяч рублей учителям всех кубанских школ. С учетом принятого сегодня решения с начала следующего года надбавка для школьных учителей составит 10 тысяч рублей", - подчеркнул Кондратьев.
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краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев

На Кубани педагогам школ и детсадов добавят выплату пяти тыс руб ежемесячно

© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyМужчина считает деньги
Мужчина считает деньги - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© iStock.com / Vyacheslav Tarnavskiy
Мужчина считает деньги. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Власти Краснодарского края с 2025 года будут выплачивать педагогам школ и детских садов дополнительную ежемесячную выплату в пять тысяч рублей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе краевого педсовета.
"Еще 5 тысяч рублей в качестве региональной надбавки к зарплате будут получать учителя школ и воспитатели детских садов края с 1 января 2025 года. Такое решение приняли сегодня на кубанском педсовете. С учителями и директорами обсудили перспективы развития мер поддержки и проблему дефицита кадров", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
Губернатор также напомнил, что сейчас четверть бюджета края - более 200 миллиардов рублей - идет на сферу образования.
Так, по его словам, в качестве поддержки власти региона выплачивают учителям: один миллион рублей на первоначальный взнос по ипотеке; по 5 тысяч рублей к началу учебного года; по 100 тысяч рублей учителям и наставникам стобалльников. А также по 350 и 500 тысяч рублей победителям всероссийских конкурсов профессионального мастерства.
"В прошлом году мы ввели надбавку по 5 тысяч рублей учителям всех кубанских школ. С учетом принятого сегодня решения с начала следующего года надбавка для школьных учителей составит 10 тысяч рублей", - подчеркнул Кондратьев.
 
Краснодарский крайКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
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