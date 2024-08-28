https://ria.ru/20240828/vyplaty-1969076996.html

На Кубани педагогам школ и детсадов добавят выплату пяти тыс руб ежемесячно

На Кубани педагогам школ и детсадов добавят выплату пяти тыс руб ежемесячно - РИА Новости, 28.08.2024

На Кубани педагогам школ и детсадов добавят выплату пяти тыс руб ежемесячно

Власти Краснодарского края с 2025 года будут выплачивать педагогам школ и детских садов дополнительную ежемесячную выплату в пять тысяч рублей, сообщил... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T21:45

2024-08-28T21:45

2024-08-28T21:45

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_5d69f2cd5b54f6bc809855f307ba1505.jpg

КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Власти Краснодарского края с 2025 года будут выплачивать педагогам школ и детских садов дополнительную ежемесячную выплату в пять тысяч рублей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе краевого педсовета. "Еще 5 тысяч рублей в качестве региональной надбавки к зарплате будут получать учителя школ и воспитатели детских садов края с 1 января 2025 года. Такое решение приняли сегодня на кубанском педсовете. С учителями и директорами обсудили перспективы развития мер поддержки и проблему дефицита кадров", - написал Кондратьев в Telegram-канале. Губернатор также напомнил, что сейчас четверть бюджета края - более 200 миллиардов рублей - идет на сферу образования. Так, по его словам, в качестве поддержки власти региона выплачивают учителям: один миллион рублей на первоначальный взнос по ипотеке; по 5 тысяч рублей к началу учебного года; по 100 тысяч рублей учителям и наставникам стобалльников. А также по 350 и 500 тысяч рублей победителям всероссийских конкурсов профессионального мастерства. "В прошлом году мы ввели надбавку по 5 тысяч рублей учителям всех кубанских школ. С учетом принятого сегодня решения с начала следующего года надбавка для школьных учителей составит 10 тысяч рублей", - подчеркнул Кондратьев.

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, вениамин кондратьев