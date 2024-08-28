Рейтинг@Mail.ru
В Курской области около 70 тысяч жителей получили выплаты - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/vyplaty-1969029079.html
В Курской области около 70 тысяч жителей получили выплаты
В Курской области около 70 тысяч жителей получили выплаты - РИА Новости, 28.08.2024
В Курской области около 70 тысяч жителей получили выплаты
Около 70 тысяч жителей Курской области получили выплаты на 1,46 миллиарда рублей, в регион доставлено более 3,3 тысячи тонн гуманитарных грузов, сообщается в... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T17:05
2024-08-28T17:05
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968586662_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_53e62766d702b7b727734c927115a6fd.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Около 70 тысяч жителей Курской области получили выплаты на 1,46 миллиарда рублей, в регион доставлено более 3,3 тысячи тонн гуманитарных грузов, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "За сутки через портал госуслуг принято около 3 тысяч заявлений. Уже отработаны более 20 тысяч и выплачено свыше 300 миллионов рублей. Всего выплаты получили порядка 70 тысяч человек на сумму 1,46 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным ведомства, в Курскую область на сегодняшний день было доставлено более 3,3 тысячи тонн гуманитарных грузов Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya--1968683824.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968586662_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_ee24504f35b95dee19341232c6679f0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, брянская область, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В Курской области около 70 тысяч жителей получили выплаты

МЧС: около 70 тысяч жителей Курской области получили выплаты на 1,46 млрд рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПункт временного размещения для эвакуированных жителей Курской области
Пункт временного размещения для эвакуированных жителей Курской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Пункт временного размещения для эвакуированных жителей Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Около 70 тысяч жителей Курской области получили выплаты на 1,46 миллиарда рублей, в регион доставлено более 3,3 тысячи тонн гуманитарных грузов, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"За сутки через портал госуслуг принято около 3 тысяч заявлений. Уже отработаны более 20 тысяч и выплачено свыше 300 миллионов рублей. Всего выплаты получили порядка 70 тысяч человек на сумму 1,46 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения, организованном региональным спасательным центром Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Как помочь эвакуированным из приграничья Курской области
14 августа, 19:32
Кроме того, по данным ведомства, в Курскую область на сегодняшний день было доставлено более 3,3 тысячи тонн гуманитарных грузов
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Волонтеры приехали к беженцам - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
"Мы очень хорошая цель". Как эвакуируют беженцев из курского приграничья
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала