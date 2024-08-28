https://ria.ru/20240828/vyplaty-1969029079.html

В Курской области около 70 тысяч жителей получили выплаты

В Курской области около 70 тысяч жителей получили выплаты - РИА Новости, 28.08.2024

В Курской области около 70 тысяч жителей получили выплаты

Около 70 тысяч жителей Курской области получили выплаты на 1,46 миллиарда рублей, в регион доставлено более 3,3 тысячи тонн гуманитарных грузов, сообщается в... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T17:05

2024-08-28T17:05

2024-08-28T17:05

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968586662_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_53e62766d702b7b727734c927115a6fd.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Около 70 тысяч жителей Курской области получили выплаты на 1,46 миллиарда рублей, в регион доставлено более 3,3 тысячи тонн гуманитарных грузов, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "За сутки через портал госуслуг принято около 3 тысяч заявлений. Уже отработаны более 20 тысяч и выплачено свыше 300 миллионов рублей. Всего выплаты получили порядка 70 тысяч человек на сумму 1,46 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным ведомства, в Курскую область на сегодняшний день было доставлено более 3,3 тысячи тонн гуманитарных грузов Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya--1968683824.html

россия

курская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, брянская область, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество