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В Курской области около 70 тысяч жителей получили выплаты
В Курской области около 70 тысяч жителей получили выплаты - РИА Новости, 28.08.2024
В Курской области около 70 тысяч жителей получили выплаты
Около 70 тысяч жителей Курской области получили выплаты на 1,46 миллиарда рублей, в регион доставлено более 3,3 тысячи тонн гуманитарных грузов, сообщается в... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T17:05
2024-08-28T17:05
2024-08-28T17:05
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Около 70 тысяч жителей Курской области получили выплаты на 1,46 миллиарда рублей, в регион доставлено более 3,3 тысячи тонн гуманитарных грузов, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "За сутки через портал госуслуг принято около 3 тысяч заявлений. Уже отработаны более 20 тысяч и выплачено свыше 300 миллионов рублей. Всего выплаты получили порядка 70 тысяч человек на сумму 1,46 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным ведомства, в Курскую область на сегодняшний день было доставлено более 3,3 тысячи тонн гуманитарных грузов Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya--1968683824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, брянская область, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В Курской области около 70 тысяч жителей получили выплаты
МЧС: около 70 тысяч жителей Курской области получили выплаты на 1,46 млрд рублей
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.
Около 70 тысяч жителей Курской области получили выплаты на 1,46 миллиарда рублей, в регион доставлено более 3,3 тысячи тонн гуманитарных грузов, сообщается в Telegram-канале
МЧС России.
"За сутки через портал госуслуг принято около 3 тысяч заявлений. Уже отработаны более 20 тысяч и выплачено свыше 300 миллионов рублей. Всего выплаты получили порядка 70 тысяч человек на сумму 1,46 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным ведомства, в Курскую область на сегодняшний день было доставлено более 3,3 тысячи тонн гуманитарных грузов
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.