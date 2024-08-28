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"Были пустыми". В Киеве забили тревогу из-за ситуации на важном направлении
"Были пустыми". В Киеве забили тревогу из-за ситуации на важном направлении - РИА Новости, 28.08.2024
"Были пустыми". В Киеве забили тревогу из-за ситуации на важном направлении
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая пожаловалась на пустые позиции ВСУ на некоторых участках Красноармейского (украинское название — Покровское. — Прим... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T15:15
2024-08-28T15:15
2024-08-28T15:21
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая пожаловалась на пустые позиции ВСУ на некоторых участках Красноармейского (украинское название — Покровское. — Прим. Ред.) направления в ДНР. Об этом она написала в своем Telegram-канале.Политик утверждает, что побывала в двух населенных пунктах недалеко от Красноармейска и рассказала, что почти не видела солдат, которые должны были защищать их."Окопы перед Новогродовкой были пустыми. В некогда двадцатитысячном городе практически не было украинской армии", — написала она.Более того, сейчас Вооруженные силы России продвигаются к городу Селидово, добавила нардеп. Политик отметила, что также спускалась в окопы в городе, и они оказались совершенно пусты.Советник главы ДНР Игорь Кимаковский 28 августа рассказал, что российские войска фактически за два с половиной дня освободили Новогродовку без особых потерь и без особого разрушения.Он также сообщил, что удалось перерезать европейский маршрут трассы Е50 на этом направлении и взять населенные пункты Камышевка, Заветное и Птичье. Кимаковский добавил, что следующей целью станет город Селидово.
https://ria.ru/20240827/ukraina-1968790616.html
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в мире, донецкая народная республика, киев, красноармейск, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Киев, Красноармейск, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
"Были пустыми". В Киеве забили тревогу из-за ситуации на важном направлении
Депутат Рады Безуглая пожаловалась на проблемы на Красноармейском направлении
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая пожаловалась на пустые позиции ВСУ на некоторых участках Красноармейского (украинское название — Покровское. — Прим. Ред.) направления в ДНР. Об этом она написала в своем Telegram
-канале.
Политик утверждает, что побывала в двух населенных пунктах недалеко от Красноармейска и рассказала, что почти не видела солдат, которые должны были защищать их.
"Окопы перед Новогродовкой были пустыми. В некогда двадцатитысячном городе практически не было украинской армии", — написала она.
Более того, сейчас Вооруженные силы России продвигаются к городу Селидово, добавила нардеп. Политик отметила, что также спускалась в окопы в городе, и они оказались совершенно пусты.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский 28 августа рассказал, что российские войска фактически за два с половиной дня освободили Новогродовку без особых потерь и без особого разрушения.
Он также сообщил, что удалось перерезать европейский маршрут трассы Е50 на этом направлении и взять населенные пункты Камышевка, Заветное и Птичье. Кимаковский добавил, что следующей целью станет город Селидово.