https://ria.ru/20240828/vsu-1968998334.html

"Были пустыми". В Киеве забили тревогу из-за ситуации на важном направлении

"Были пустыми". В Киеве забили тревогу из-за ситуации на важном направлении - РИА Новости, 28.08.2024

"Были пустыми". В Киеве забили тревогу из-за ситуации на важном направлении

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая пожаловалась на пустые позиции ВСУ на некоторых участках Красноармейского (украинское название — Покровское. — Прим... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T15:15

2024-08-28T15:15

2024-08-28T15:21

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красноармейск

верховная рада украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая пожаловалась на пустые позиции ВСУ на некоторых участках Красноармейского (украинское название — Покровское. — Прим. Ред.) направления в ДНР. Об этом она написала в своем Telegram-канале.Политик утверждает, что побывала в двух населенных пунктах недалеко от Красноармейска и рассказала, что почти не видела солдат, которые должны были защищать их."Окопы перед Новогродовкой были пустыми. В некогда двадцатитысячном городе практически не было украинской армии", — написала она.Более того, сейчас Вооруженные силы России продвигаются к городу Селидово, добавила нардеп. Политик отметила, что также спускалась в окопы в городе, и они оказались совершенно пусты.Советник главы ДНР Игорь Кимаковский 28 августа рассказал, что российские войска фактически за два с половиной дня освободили Новогродовку без особых потерь и без особого разрушения.Он также сообщил, что удалось перерезать европейский маршрут трассы Е50 на этом направлении и взять населенные пункты Камышевка, Заветное и Птичье. Кимаковский добавил, что следующей целью станет город Селидово.

https://ria.ru/20240827/ukraina-1968790616.html

https://ria.ru/20240828/vsu-1968916580.html

донецкая народная республика

киев

красноармейск

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в мире, донецкая народная республика, киев, красноармейск, верховная рада украины, вооруженные силы украины