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В Курской области украинские войска потеряли до 380 военных за сутки - РИА Новости, 28.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:09 28.08.2024 (обновлено: 14:11 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/vsu-1968970581.html
В Курской области украинские войска потеряли до 380 военных за сутки
В Курской области украинские войска потеряли до 380 военных за сутки - РИА Новости, 28.08.2024
В Курской области украинские войска потеряли до 380 военных за сутки
Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 380 украинских военнослужащих и 30 единиц бронетехники, в том числе РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T14:09
2024-08-28T14:11
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 380 украинских военнослужащих и 30 единиц бронетехники, в том числе танк, боевую машину пехоты и 28 боевых бронированных машин, а также 6 артиллерийских орудий, сообщило в среду Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 380-ти военнослужащих и 30 единиц бронетехники, в том числе: танк, боевая машина пехоты и 28 боевых бронированных машин, а также 6 артиллерийских орудий, 3 миномета и 9 автомобилей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области украинские войска потеряли до 380 военных за сутки

МО: в Курской области ВСУ потеряли до 380 военных и 30 единиц техники за сутки

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 380 украинских военнослужащих и 30 единиц бронетехники, в том числе танк, боевую машину пехоты и 28 боевых бронированных машин, а также 6 артиллерийских орудий, сообщило в среду Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили до 380-ти военнослужащих и 30 единиц бронетехники, в том числе: танк, боевая машина пехоты и 28 боевых бронированных машин, а также 6 артиллерийских орудий, 3 миномета и 9 автомобилей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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