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В Курской области украинские войска потеряли до 380 военных за сутки
В Курской области украинские войска потеряли до 380 военных за сутки - РИА Новости, 28.08.2024
В Курской области украинские войска потеряли до 380 военных за сутки
Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 380 украинских военнослужащих и 30 единиц бронетехники, в том числе РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T14:09
2024-08-28T14:09
2024-08-28T14:11
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 380 украинских военнослужащих и 30 единиц бронетехники, в том числе танк, боевую машину пехоты и 28 боевых бронированных машин, а также 6 артиллерийских орудий, сообщило в среду Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 380-ти военнослужащих и 30 единиц бронетехники, в том числе: танк, боевая машина пехоты и 28 боевых бронированных машин, а также 6 артиллерийских орудий, 3 миномета и 9 автомобилей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области украинские войска потеряли до 380 военных за сутки
МО: в Курской области ВСУ потеряли до 380 военных и 30 единиц техники за сутки