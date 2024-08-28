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В Курской области украинские войска потеряли до 380 военных за сутки

В Курской области украинские войска потеряли до 380 военных за сутки - РИА Новости, 28.08.2024

В Курской области украинские войска потеряли до 380 военных за сутки

Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 380 украинских военнослужащих и 30 единиц бронетехники, в том числе РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T14:09

2024-08-28T14:09

2024-08-28T14:11

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 380 украинских военнослужащих и 30 единиц бронетехники, в том числе танк, боевую машину пехоты и 28 боевых бронированных машин, а также 6 артиллерийских орудий, сообщило в среду Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 380-ти военнослужащих и 30 единиц бронетехники, в том числе: танк, боевая машина пехоты и 28 боевых бронированных машин, а также 6 артиллерийских орудий, 3 миномета и 9 автомобилей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность