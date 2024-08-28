ВСУ за сутки выпустили 150 снарядов по Белгородской области
Гладков: ВСУ выпустили 150 снарядов по Белгородской области, пострадавших нет
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 150 снарядами, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 27 августа украинские войска обстреляли 28 населенных пунктов в девяти районах области. В общей сложности было выпущено 150 снарядов и зафиксировано 32 атаки с использованием беспилотников. Стоит отметить, что это первый день с начала августа, когда в регионе в результате атак ВСУ не пострадали мирные жители. За отчетный день различные разрушения выявлены в 27 частных домовладениях, из которых пять полностью сгорели, а также в магазине, 11 транспортных средствах и на двух сельхозпредприятиях.
"В Борисовском районе сёла Байцуры и Богун-Городок, а также хутор Климовое атакованы восемью боеприпасами в ходе одного обстрела и двумя беспилотниками… В Валуйском городском округе село Казинка атаковано одним БПЛА. Обошлось без повреждений. В Волоконовском районе по сёлам Новое, Тишанка и хутору Старый выпущено 29 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и пять беспилотников", - написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородском районе семь населенных пунктов подверглись атакам с помощью 78 боеприпасов и пяти БПЛА. В Грайворонском городском округе по пяти населенным пунктам выпущено четыре снаряда и произведены атаки с помощью девяти беспилотников. В Краснояружском районе по трем селам выпущено 15 боеприпасов. Как отметил губернатор, над Ракитянским районом и Яковлевским городским округом системой ПВО были сбиты четыре БПЛА.
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"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселку Ленинский, селам Графовка, Зиборовка и Новая Таволжанка, а также хутору Мухин выпущено 16 боеприпасов в ходе пяти обстрелов, а также шесть беспилотников", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.