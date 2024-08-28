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ВСУ за сутки выпустили 150 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 28.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:38 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/vsu-1968923149.html
ВСУ за сутки выпустили 150 снарядов по Белгородской области
ВСУ за сутки выпустили 150 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 28.08.2024
ВСУ за сутки выпустили 150 снарядов по Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 150 снарядами, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил глава региона... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T11:38
2024-08-28T11:38
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 150 снарядами, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 27 августа украинские войска обстреляли 28 населенных пунктов в девяти районах области. В общей сложности было выпущено 150 снарядов и зафиксировано 32 атаки с использованием беспилотников. Стоит отметить, что это первый день с начала августа, когда в регионе в результате атак ВСУ не пострадали мирные жители. За отчетный день различные разрушения выявлены в 27 частных домовладениях, из которых пять полностью сгорели, а также в магазине, 11 транспортных средствах и на двух сельхозпредприятиях. "В Борисовском районе сёла Байцуры и Богун-Городок, а также хутор Климовое атакованы восемью боеприпасами в ходе одного обстрела и двумя беспилотниками… В Валуйском городском округе село Казинка атаковано одним БПЛА. Обошлось без повреждений. В Волоконовском районе по сёлам Новое, Тишанка и хутору Старый выпущено 29 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и пять беспилотников", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородском районе семь населенных пунктов подверглись атакам с помощью 78 боеприпасов и пяти БПЛА. В Грайворонском городском округе по пяти населенным пунктам выпущено четыре снаряда и произведены атаки с помощью девяти беспилотников. В Краснояружском районе по трем селам выпущено 15 боеприпасов. Как отметил губернатор, над Ракитянским районом и Яковлевским городским округом системой ПВО были сбиты четыре БПЛА. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселку Ленинский, селам Графовка, Зиборовка и Новая Таволжанка, а также хутору Мухин выпущено 16 боеприпасов в ходе пяти обстрелов, а также шесть беспилотников", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20240828/obstrely-1968896770.html
https://ria.ru/20240827/spetssredstva-1968805647.html
https://ria.ru/20240827/zaderzhanie-1968795199.html
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ за сутки выпустили 150 снарядов по Белгородской области

Гладков: ВСУ выпустили 150 снарядов по Белгородской области, пострадавших нет

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 150 снарядами, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 27 августа украинские войска обстреляли 28 населенных пунктов в девяти районах области. В общей сложности было выпущено 150 снарядов и зафиксировано 32 атаки с использованием беспилотников. Стоит отметить, что это первый день с начала августа, когда в регионе в результате атак ВСУ не пострадали мирные жители. За отчетный день различные разрушения выявлены в 27 частных домовладениях, из которых пять полностью сгорели, а также в магазине, 11 транспортных средствах и на двух сельхозпредприятиях.
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"В Борисовском районе сёла Байцуры и Богун-Городок, а также хутор Климовое атакованы восемью боеприпасами в ходе одного обстрела и двумя беспилотниками… В Валуйском городском округе село Казинка атаковано одним БПЛА. Обошлось без повреждений. В Волоконовском районе по сёлам Новое, Тишанка и хутору Старый выпущено 29 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и пять беспилотников", - написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородском районе семь населенных пунктов подверглись атакам с помощью 78 боеприпасов и пяти БПЛА. В Грайворонском городском округе по пяти населенным пунктам выпущено четыре снаряда и произведены атаки с помощью девяти беспилотников. В Краснояружском районе по трем селам выпущено 15 боеприпасов. Как отметил губернатор, над Ракитянским районом и Яковлевским городским округом системой ПВО были сбиты четыре БПЛА.
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На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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