https://ria.ru/20240828/voennye_mediki-1968478938.html

День военного медика

День военного медика - РИА Новости, 28.08.2024

День военного медика

День военного медика отмечается в Вооруженных Силах России 28 августа. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T00:42

2024-08-28T00:42

2024-08-28T00:42

справки

россия

день военного медика в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968482752_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_0fda61835b2d154f4e09375382dcf64e.jpg

День военного медика отмечается в Вооруженных Силах России 28 августа. Военная медицина всегда присутствовала в войсках, вместе с которыми проходила тяготы и испытания кровопролитных войн и вооруженных конфликтов. Упоминания о пребывании лекарей в русском войске встречаются уже в летописях. В военных обозах находились знахари и целители, которые как умели оказывали помощь в лечении ран и болезней за соответствующее вознаграждение. Штатных врачей в дружинах и полках русского войска в те времена еще не существовало.В ХVI-ХVII веках всем медицинским и аптечным делом ведала Аптекарская палата, учрежденная в 1581 году и через 15 лет преобразованная в Аптекарский приказ, действовавший до 1707 года, главные функции которого состояли в охране здоровья царя и его приближенных (придворная медицина) и лечении русских воинов от болезней и ранений, их врачебном освидетельствовании и подготовке лекарей для войск (военная медицина). Однако до начала XVII века не существовало норм и правил, регламентирующих медицинскую помощь и государственную заботу о ней.Первый практический шаг регулирования процесса оказания медицинской помощи войскам был сделан после воцарения на русском престоле Михаила Федоровича Романова. 6 октября (26 сентября по старому стилю) 1620 года Анисимом Михайловым (Радишевским) было закончено, начатое по царскому повелению, составление первого воинского Устава России – "Книги воинской о всякой стрельбе и огненных хитростях". В "Книге…" были определены нормы жизнедеятельности русского войска, как в условиях боевых действий, так и в мирной обстановке. В ней было отражено включение лекарей в состав войск, и отдельной статьей в этой книге был регламентирован порядок оказания медицинской помощи. Оказание медицинской помощи в русском войске приобрело государственный характер и стало начальным этапом создания военно-медицинской службы.Интенсивное развитие военная медицина получила в XVIII веке под влиянием реформ Петра I. 5 июня (25 мая по старому стилю) 1706 года Петром I был издан указ о строительстве в Москве первого постоянного госпиталя (ныне Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко), открытие которого состоялось 2 декабря (21 ноября по старому стилю) 1707 года. В 1723 году было завершено строительство здания Военно-сухопутного, а в 1726 году – Адмиралтейского госпиталей. Всего при жизни Петра I было открыто 10 госпиталей и более 500 лазаретов. Изданный в 1735 году "Генеральный Регламент о госпиталях и о должностях определенных при них докторов и прочих медицинского чина служителей" впервые законодательно закрепил все стороны деятельности русских госпиталей. Одна из глав "Генерального Регламента…" была посвящена вопросам организации и функционирования госпитальных школ. Создание госпитальных школ при крупных госпиталях предопределило широкое развитие системы медицинского образования и подготовки военно-медицинских кадров. Госпитальные школы и врачебные училища выпустили в XVIII веке около 2000 лекарей.К концу XVIII века в стране насчитывалось более 30 постоянных военных госпиталей. Была распространена практика организации временных госпиталей для нужд действующей армии во время войн.В 1805 году была законодательно оформлена складывавшаяся на протяжении столетий целостная система военного здравоохранения. 16 августа (4 августа по старому стилю) 1805 года император Александр I учредил Медицинскую экспедицию Военного министерства (впоследствии преобразованную в Главное военно-медицинское управление – ГВМУ) – первый в истории России центральный орган военно-медицинского управления, призванный координировать деятельность всех звеньев медицинской службы российской армии.На протяжении XIX-ХХ веков система медицинского образования продолжала строиться с учетом достижений современной науки и практики. Это обеспечивало ведущую роль военно-медицинского образования в системе российского здравоохранения.28 апреля (16 апреля по старому стилю) 1838 года вышло Положение о военно-фельдшерских школах, которое заложило основы систематического фельдшерского образования в России.На совершенно новый качественный и количественный уровень на данном этапе вышла военная фармация и медицинское снабжение. Появились заводы, продукция которых предназначалась для обеспечения вооруженных сил медицинским инструментарием.29 июня (17 июня по старому стилю) в структуре МВД 1836 года был основан Департамент казенных врачебных заготовлений, основной задачей которого являлось заготовление, хранение и распределение лекарственных препаратов для армии и флота. На данном этапе стали возникать фармацевтические фабрики, были изданы первые военные фармакопеи (собрание нормативных документов).Практическая польза созданной системы государственного управления военной медициной, а также госпитального дела, военно-медицинского образования и других направлений, наиболее полно проявилась в периоды войн, которые Россия вела в XIX – XX столетиях. В период Крымской войны (1853-1856) ярко проявился талант великого русского ученого – Николая Ивановича Пирогова, основателя отечественной военно-полевой хирургии. Он был инициатором направления на театр военных действий сестер Крестовоздвиженской общины "сестер попечения о раненых и больных". Применение им в широких масштабах эфирного наркоза при оказании хирургической помощи пострадавшим на поле боя спасло жизни многим воинам. В период Русско-турецкой войны (1877-1878) в ряды действующей армии добровольно вошли такие известные представители отечественной медицинской науки, как Сергей Боткин, Николай Вельяминов, Николай Склифосовский, Александр Таубер, Федор Эрисман и др.В начале XX века российская армия уже располагала стройной системой медицинского и санитарного обеспечения. Этой сферой военного строительства руководило Главное военно-санитарное управление военного министерства. Во всех военных округах имелись управления санитарной службы, которые координировали работу всех военно-медицинских и санитарных инстанций на подведомственной территории, следили за состоянием лечебных учреждений и санитарных складов, медицинских кадров, результативностью лечения.К началу войны Великой Отечественной войны (1941-1945) в СССР была создана система здравоохранения, способная организовать всестороннее медицинское обеспечение Красной Армии и населения. Были созданы научно-исследовательские институты: Научно-исследовательский испытательный санитарный институт Красной Армии (1930), Авиационный научно-исследовательский санитарный институт Красной Армии (1935), открыты военно-медицинская академия в Куйбышеве (ныне Самара, 1939) и военно-морская в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург, 1940), а также созданы военно-медицинские факультеты при 2‑м Московском, Харьковском и Саратовском медицинских институтах (1939). Эти меры позволили довести ежегодный выпуск военных врачей до 1000-1100 человек.Изменилась также подготовка и других специалистов военно-медицинской службы. В 1936 году была создана школа подготовки военных фельдшеров в Ленинграде и Харькове, 1938 году – в Кронштадте, в 1939 году – в Киеве, которые к 1940 году подготовили 2400 фельдшеров и фармацевтов.В годы Великой Отечественный войны медицинская служба вооруженных сил внесла достойный вклад в победу над фашистской Германией. Самоотверженный труд военных медиков позволил вернуть в строй свыше 70% раненых и 90% больных военнослужащих – из 22,1 миллиона раненых и больных медицинская служба вернула действующей армии 17,1 миллиона человек. Более 116 тысяч военных медиков были награждены орденами и медалями СССР, 47 – были удостоены высшей степени отличия – звания Героя Советского Союза. Академикам Николаю Бурденко, Иустину Джанелидзе и Леону Орбели было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Значительное число представителей руководящего состава военно-медицинской службы Советской армии были награждены полководческими орденами Суворова, Кутузова, Александра Невского и др.После окончания Великой Отечественной войны задачи военного здравоохранения были связанны с защитой военнослужащих и населения от биологической, химической, радиационной опасностей, обеспечением космических полетов и подводных плаваний, медициной катастроф и чрезвычайных ситуаций.Сегодня система медицинского обеспечения в ВС РФ находится на высоком уроне. Между тем она не прекращает совершенствоваться. В частности, расширяются возможности санитарно-авиационной эвакуации, в военные медучреждения поступают новейшие образцы оборудования, специалистов обучают передовым методикам оказания помощи и лечения.В наши дни военные врачи выполняют свой профессиональный долг в зоне специальной военной операции. Они не только оказывают неотложную медицинскую помощь полевых операционных, но и проводят эвакуацию пострадавших с поля боя, спасают жизни мирным гражданам, ведут огромную работу по реабилитации военнослужащих.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, день военного медика в россии