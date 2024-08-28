https://ria.ru/20240828/vkontakte-1968922040.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они ленятся

Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они ленятся - РИА Новости, 28.08.2024

Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они ленятся

РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, сколько среди подписчиков любителей побездельничать. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T11:30

2024-08-28T11:30

2024-08-28T11:31

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, сколько среди подписчиков любителей побездельничать.В голосовании приняли участие 1065 человек. "Золотую середину" предпочитают более 30%, они ленятся и активничают поровну. 29% признались, что готовы бездельничать при любой возможности. Почти 19% делают это редко, а около 15% опрошенных больше ленятся, чем работают. И только 6% ответили, что слишком заняты делами, поэтому лень им неведома.Опрос был приурочен ко Всемирному дню лени, который отмечается 20 августа.

https://ria.ru/20240821/arbuz-1967524559.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вконтакте, соцсети