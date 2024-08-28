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Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они ленятся - РИА Новости, 28.08.2024
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11:30 28.08.2024 (обновлено: 11:31 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/vkontakte-1968922040.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они ленятся
Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они ленятся - РИА Новости, 28.08.2024
Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они ленятся
РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, сколько среди подписчиков любителей побездельничать. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T11:30
2024-08-28T11:31
россия
вконтакте
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, сколько среди подписчиков любителей побездельничать.В голосовании приняли участие 1065 человек. "Золотую середину" предпочитают более 30%, они ленятся и активничают поровну. 29% признались, что готовы бездельничать при любой возможности. Почти 19% делают это редко, а около 15% опрошенных больше ленятся, чем работают. И только 6% ответили, что слишком заняты делами, поэтому лень им неведома.Опрос был приурочен ко Всемирному дню лени, который отмечается 20 августа.
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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РИА Новости
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5
4.7
96
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353
60
россия, вконтакте, соцсети
Россия, ВКонтакте, Соцсети

Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они ленятся

© iStock.com / martin-dmДевушка печатает в смартфоне
Девушка печатает в смартфоне - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© iStock.com / martin-dm
Девушка печатает в смартфоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, сколько среди подписчиков любителей побездельничать.
В голосовании приняли участие 1065 человек. "Золотую середину" предпочитают более 30%, они ленятся и активничают поровну. 29% признались, что готовы бездельничать при любой возможности. Почти 19% делают это редко, а около 15% опрошенных больше ленятся, чем работают. И только 6% ответили, что слишком заняты делами, поэтому лень им неведома.
Опрос был приурочен ко Всемирному дню лени, который отмечается 20 августа.
Арбузы и дыни - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Арбуз или дыня: пользователи ВКонтакте рассказали, что любят больше
21 августа, 12:27
 
РоссияВКонтактеСоцсети
 
 
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