https://ria.ru/20240828/vkontakte-1968922040.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они ленятся
Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они ленятся - РИА Новости, 28.08.2024
Пользователи ВКонтакте рассказали, как часто они ленятся
РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, сколько среди подписчиков любителей побездельничать. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T11:30
2024-08-28T11:30
2024-08-28T11:31
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, сколько среди подписчиков любителей побездельничать.В голосовании приняли участие 1065 человек. "Золотую середину" предпочитают более 30%, они ленятся и активничают поровну. 29% признались, что готовы бездельничать при любой возможности. Почти 19% делают это редко, а около 15% опрошенных больше ленятся, чем работают. И только 6% ответили, что слишком заняты делами, поэтому лень им неведома.Опрос был приурочен ко Всемирному дню лени, который отмечается 20 августа.
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