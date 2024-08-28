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Премьер Белоруссии отправится в Россию с рабочим визитом - РИА Новости, 28.08.2024
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18:42 28.08.2024 (обновлено: 18:51 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/vizit-1969053317.html
Премьер Белоруссии отправится в Россию с рабочим визитом
Премьер Белоруссии отправится в Россию с рабочим визитом - РИА Новости, 28.08.2024
Премьер Белоруссии отправится в Россию с рабочим визитом
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что отправится в четверг в Россию с рабочим визитом. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T18:42
2024-08-28T18:51
белоруссия
псков
псковская область
роман головченко
михаил ведерников
радий хабиров
политика
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МИНСК, 28 авг — РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что отправится в четверг в Россию с рабочим визитом. "Буквально завтра направляемся в Псков, затем в Башкортостан работать над нашими задачами, нашим экспортом", - приводит слова Головченко пресс-служба белорусского правительства в Telegram-канале. Как сообщает госагентство Белта, в Пскове глава белорусского правительства встретится с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Кроме того, в Пскове запланировано открытие Дней Витебской области. Головченко и Ведерников посетят павильоны выставки-ярмарки белорусской продукции и выставки, посвященной 80-летию Псковской области. Также премьер-министр Белоруссии посетит псковский завод "Титан-Полимер" - проект по созданию многофункционального комплекса по выпуску полиэтилентерефталата, волокон, пленок и нетканых материалов. Предприятие размещается на территории особой экономической зоны "Моглино". Проект призван обеспечить импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского назначения. По данным агентства, в Уфе глава белорусского правительства проведет встречу с главой Башкирии Радием Хабировым. Визит приурочен к официальному празднованию 450-летия основания Уфы. В рамках празднования Головченко примет участие в церемониях возложения цветов к памятнику генерал-майору Минигали Шаймуратову, закладки "Капсулы времени", а также торжественного открытия Центра спортивной борьбы Башкортостана. Кроме того, премьер Белоруссии посетит село Балтика Иглинского района. Планируется возложение цветов к Мемориалу павшим воинам в годы Великой Отечественной войны, открытие в торжественной обстановке Памятного знака в честь 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
https://ria.ru/20240828/mid-1969014651.html
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белоруссия, псков, псковская область, роман головченко, михаил ведерников, радий хабиров, политика
Белоруссия, Псков, Псковская область, Роман Головченко, Михаил Ведерников, Радий Хабиров, Политика
Премьер Белоруссии отправится в Россию с рабочим визитом

Премьер Белоруссии Головченко отправится с рабочим визитом в Россию

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 авг — РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что отправится в четверг в Россию с рабочим визитом.
"Буквально завтра направляемся в Псков, затем в Башкортостан работать над нашими задачами, нашим экспортом", - приводит слова Головченко пресс-служба белорусского правительства в Telegram-канале.
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Как сообщает госагентство Белта, в Пскове глава белорусского правительства встретится с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Кроме того, в Пскове запланировано открытие Дней Витебской области. Головченко и Ведерников посетят павильоны выставки-ярмарки белорусской продукции и выставки, посвященной 80-летию Псковской области.
Также премьер-министр Белоруссии посетит псковский завод "Титан-Полимер" - проект по созданию многофункционального комплекса по выпуску полиэтилентерефталата, волокон, пленок и нетканых материалов. Предприятие размещается на территории особой экономической зоны "Моглино". Проект призван обеспечить импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского назначения.
По данным агентства, в Уфе глава белорусского правительства проведет встречу с главой Башкирии Радием Хабировым. Визит приурочен к официальному празднованию 450-летия основания Уфы. В рамках празднования Головченко примет участие в церемониях возложения цветов к памятнику генерал-майору Минигали Шаймуратову, закладки "Капсулы времени", а также торжественного открытия Центра спортивной борьбы Башкортостана. Кроме того, премьер Белоруссии посетит село Балтика Иглинского района. Планируется возложение цветов к Мемориалу павшим воинам в годы Великой Отечественной войны, открытие в торжественной обстановке Памятного знака в честь 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
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БелоруссияПсковПсковская областьРоман ГоловченкоМихаил ВедерниковРадий ХабировПолитика
 
 
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