Премьер Белоруссии отправится в Россию с рабочим визитом
Премьер Белоруссии Головченко отправится с рабочим визитом в Россию
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
МИНСК, 28 авг — РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что отправится в четверг в Россию с рабочим визитом.
"Буквально завтра направляемся в Псков, затем в Башкортостан работать над нашими задачами, нашим экспортом", - приводит слова Головченко пресс-служба белорусского правительства в Telegram-канале.
Как сообщает госагентство Белта, в Пскове глава белорусского правительства встретится с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Кроме того, в Пскове запланировано открытие Дней Витебской области. Головченко и Ведерников посетят павильоны выставки-ярмарки белорусской продукции и выставки, посвященной 80-летию Псковской области.
Также премьер-министр Белоруссии посетит псковский завод "Титан-Полимер" - проект по созданию многофункционального комплекса по выпуску полиэтилентерефталата, волокон, пленок и нетканых материалов. Предприятие размещается на территории особой экономической зоны "Моглино". Проект призван обеспечить импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского назначения.
По данным агентства, в Уфе глава белорусского правительства проведет встречу с главой Башкирии Радием Хабировым. Визит приурочен к официальному празднованию 450-летия основания Уфы. В рамках празднования Головченко примет участие в церемониях возложения цветов к памятнику генерал-майору Минигали Шаймуратову, закладки "Капсулы времени", а также торжественного открытия Центра спортивной борьбы Башкортостана. Кроме того, премьер Белоруссии посетит село Балтика Иглинского района. Планируется возложение цветов к Мемориалу павшим воинам в годы Великой Отечественной войны, открытие в торжественной обстановке Памятного знака в честь 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.