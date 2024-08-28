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Премьер Белоруссии отправится в Россию с рабочим визитом

Премьер Белоруссии отправится в Россию с рабочим визитом - РИА Новости, 28.08.2024

Премьер Белоруссии отправится в Россию с рабочим визитом

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что отправится в четверг в Россию с рабочим визитом. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T18:42

2024-08-28T18:42

2024-08-28T18:51

белоруссия

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псковская область

роман головченко

михаил ведерников

радий хабиров

политика

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МИНСК, 28 авг — РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что отправится в четверг в Россию с рабочим визитом. "Буквально завтра направляемся в Псков, затем в Башкортостан работать над нашими задачами, нашим экспортом", - приводит слова Головченко пресс-служба белорусского правительства в Telegram-канале. Как сообщает госагентство Белта, в Пскове глава белорусского правительства встретится с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Кроме того, в Пскове запланировано открытие Дней Витебской области. Головченко и Ведерников посетят павильоны выставки-ярмарки белорусской продукции и выставки, посвященной 80-летию Псковской области. Также премьер-министр Белоруссии посетит псковский завод "Титан-Полимер" - проект по созданию многофункционального комплекса по выпуску полиэтилентерефталата, волокон, пленок и нетканых материалов. Предприятие размещается на территории особой экономической зоны "Моглино". Проект призван обеспечить импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского назначения. По данным агентства, в Уфе глава белорусского правительства проведет встречу с главой Башкирии Радием Хабировым. Визит приурочен к официальному празднованию 450-летия основания Уфы. В рамках празднования Головченко примет участие в церемониях возложения цветов к памятнику генерал-майору Минигали Шаймуратову, закладки "Капсулы времени", а также торжественного открытия Центра спортивной борьбы Башкортостана. Кроме того, премьер Белоруссии посетит село Балтика Иглинского района. Планируется возложение цветов к Мемориалу павшим воинам в годы Великой Отечественной войны, открытие в торжественной обстановке Памятного знака в честь 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

https://ria.ru/20240828/mid-1969014651.html

https://ria.ru/20240801/operatsiya-1963549019.html

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белоруссия, псков, псковская область, роман головченко, михаил ведерников, радий хабиров, политика