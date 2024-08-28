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Российские вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области

Российские вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.08.2024

Российские вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области

Экипажи вертолетов Ка-52М и Ми-8 ударами авиаракет уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T05:04

2024-08-28T05:04

2024-08-28T08:44

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52М и Ми-8 ударами авиаракет уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны. "Экипажи армейской авиации на вертолете Ка-52М и Ми-8 нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, удар наносился авиаракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. "По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", — добавили в ведомстве.Украинские подразделения утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240828/tsena-1968868796.html

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Боевая работа вертолетов Ка-52М и Ми-8 в приграничном районе Курской области Экипажи вертолетов Ка-52М и Ми-8 ударами авиаракет уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны. 2024-08-28T05:04 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф