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Российские вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области
Российские вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.08.2024
Российские вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области
Экипажи вертолетов Ка-52М и Ми-8 ударами авиаракет уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T05:04
2024-08-28T05:04
2024-08-28T08:44
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52М и Ми-8 ударами авиаракет уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны. "Экипажи армейской авиации на вертолете Ка-52М и Ми-8 нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, удар наносился авиаракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. "По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", — добавили в ведомстве.Украинские подразделения утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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Боевая работа вертолетов Ка-52М и Ми-8 в приграничном районе Курской области
Экипажи вертолетов Ка-52М и Ми-8 ударами авиаракет уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны.
2024-08-28T05:04
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области
Минобороны: вертолеты Ка-52М и Ми-8 уничтожили силы ВСУ в курском приграничье
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52М и Ми-8 ударами авиаракет уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны.
"Экипажи армейской авиации на вертолете Ка-52М и Ми-8 нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, удар наносился авиаракетами по разведанным целям противника.
После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.
«
"По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", — добавили в ведомстве.
Украинские подразделения утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.