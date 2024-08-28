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В Астрахани проверят клуб, где устроили "голую вечеринку" - РИА Новости, 28.08.2024
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21:50 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/vecherinka-1969077128.html
В Астрахани проверят клуб, где устроили "голую вечеринку"
В Астрахани проверят клуб, где устроили "голую вечеринку" - РИА Новости, 28.08.2024
В Астрахани проверят клуб, где устроили "голую вечеринку"
Правоохранительные органы организовали проверку в ночном клубе "Бункер" в Астрахани, где устроили "аморальное представление", сообщил губернатор Астраханской... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T21:50
2024-08-28T21:50
астрахань
астраханская область
россия
игорь бабушкин
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг — РИА Новости. Правоохранительные органы организовали проверку в ночном клубе "Бункер" в Астрахани, где устроили "аморальное представление", сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что во время "техасской" вечеринки в астраханском клубе "Бункер" организаторы устроили конкурс, в котором мобильный телефон должен был получить тот, кто снимет с себя наибольшее количество одежды. В итоге два парня и две девушки разделись полностью и устроили "голые танцы". "Произошедшее в ночном клубе "Бункер" — это позор для всех нас, астраханцев. В то время, когда тысячи наших земляков, не считаясь с жизнью, защищают Родину в зоне СВО, какие-то нелюди, потерявшие всякий стыд и совесть, устроили аморальное представление, унижающее человеческое достоинство", — написал губернатор в своем Telegram-канале. Он добавил, что правоохранительные органы уже проводят проверку в заведении. "Считаю необходимым поставить вопрос о целесообразности и правомерности функционирования развлекательных учреждений подобного рода в России в нынешних условиях в принципе", - отметил Бабушкин.
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астрахань, астраханская область, россия, игорь бабушкин, происшествия
Астрахань, Астраханская область, Россия, Игорь Бабушкин, Происшествия
В Астрахани проверят клуб, где устроили "голую вечеринку"

Бабушкин: в Астрахани проверят клуб, где устроили "голую вечеринку"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг — РИА Новости. Правоохранительные органы организовали проверку в ночном клубе "Бункер" в Астрахани, где устроили "аморальное представление", сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что во время "техасской" вечеринки в астраханском клубе "Бункер" организаторы устроили конкурс, в котором мобильный телефон должен был получить тот, кто снимет с себя наибольшее количество одежды. В итоге два парня и две девушки разделись полностью и устроили "голые танцы".
"Произошедшее в ночном клубе "Бункер" — это позор для всех нас, астраханцев. В то время, когда тысячи наших земляков, не считаясь с жизнью, защищают Родину в зоне СВО, какие-то нелюди, потерявшие всякий стыд и совесть, устроили аморальное представление, унижающее человеческое достоинство", — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он добавил, что правоохранительные органы уже проводят проверку в заведении.
"Считаю необходимым поставить вопрос о целесообразности и правомерности функционирования развлекательных учреждений подобного рода в России в нынешних условиях в принципе", - отметил Бабушкин.
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