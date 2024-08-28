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Гинцбург рассказал об эффективности обновленной вакцины "Спутник" - РИА Новости, 28.08.2024
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02:38 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/vaktsina-1968870482.html
Гинцбург рассказал об эффективности обновленной вакцины "Спутник"
Гинцбург рассказал об эффективности обновленной вакцины "Спутник" - РИА Новости, 28.08.2024
Гинцбург рассказал об эффективности обновленной вакцины "Спутник"
Обновленная вакцина от коронавируса "Спутник" остается эффективной против всех циркулирующих на сегодняшний день штаммов, гражданам следует привиться ею перед... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T02:38
2024-08-28T02:38
общество
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александр гинцбург
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Обновленная вакцина от коронавируса "Спутник" остается эффективной против всех циркулирующих на сегодняшний день штаммов, гражданам следует привиться ею перед началом осеннего подъема заболеваемости, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Ранее оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил, что показатель заболеваемости ковидом за прошедшую неделю увеличился на 33,3%, заболеваемость выросла в 75 субъектах страны. "Да, конечно. Обновлена вакцина была в декабре прошлого года, но до сих пор высокоэффективна против всех на сегодняшний день циркулирующих штаммов. Я сам на прошлой неделе вакцинировался", - сказал Гинцбург. Он уточнил, что рекомендует гражданам привиться обычным "Спутником".
https://ria.ru/20240827/covid-19-1968643185.html
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общество, здоровье - общество, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19
Общество, Здоровье - Общество, Александр Гинцбург, Россия, Коронавирус COVID-19
Гинцбург рассказал об эффективности обновленной вакцины "Спутник"

Гинцбург: вакцина "Спутник" остается эффективной против всех штаммов COVID-19

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРаствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Раствор для интраназального введения Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Раствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Обновленная вакцина от коронавируса "Спутник" остается эффективной против всех циркулирующих на сегодняшний день штаммов, гражданам следует привиться ею перед началом осеннего подъема заболеваемости, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил, что показатель заболеваемости ковидом за прошедшую неделю увеличился на 33,3%, заболеваемость выросла в 75 субъектах страны.
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"Да, конечно. Обновлена вакцина была в декабре прошлого года, но до сих пор высокоэффективна против всех на сегодняшний день циркулирующих штаммов. Я сам на прошлой неделе вакцинировался", - сказал Гинцбург.
Он уточнил, что рекомендует гражданам привиться обычным "Спутником".
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