https://ria.ru/20240828/uspenie-1968927732.html
В РПЦ рассказали о празднике Успения Пресвятой Богородицы
В РПЦ рассказали о празднике Успения Пресвятой Богородицы - РИА Новости, 28.08.2024
В РПЦ рассказали о празднике Успения Пресвятой Богородицы
Праздник Успения Пресвятой Богородицы, который встречают 28 августа, напоминает верующим о правильном отношении к смерти как "приготовлению встречи с... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:00
2024-08-28T12:00
2024-08-28T12:00
религия
иисус христос
русская православная церковь
успение пресвятой богородицы
россия
православие
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150118/07/1501180730_0:217:2865:1829_1920x0_80_0_0_b451d1f31fc60fb405d7ec2524b79e06.jpg
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Праздник Успения Пресвятой Богородицы, который встречают 28 августа, напоминает верующим о правильном отношении к смерти как "приготовлению встречи с вечностью", рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. В Русской православной церкви 28 августа встречают Успение (окончание земной жизни) Пресвятой Богородицы. Это последний двунадесятый (один из 12-ти главных) праздник церковного года, который начинается 14 сентября по новому календарю. Дата Успения неизменна, в этот день также завершается двухнедельный Успенский пост. "Успение Пресвятой Богородицы – позднейший праздник не только по хронологии, но и по смыслу, потому что в течение церковного года мы вспоминаем важнейшие события истории нашего спасения – от Боговоплощения Спасителя (Рождества Христова), его жизненный путь, крестные страдания (Страстная седмица и Воскресение Христово), Вознесение, Ниспослание Духа Святого (День Святой Троицы). Праздник Успения – это свидетельство о том, что есть для человеческого рода плоды Воскресения Христова, его победы над смертью. Эти плоды явлены пока в лице Пресвятой Богородицы, но обещаны и другим людям", - сказал отец Максим Козлов. По церковному преданию, Богородица прожила еще несколько десятилетий после Воскресения Христова. А спустя три дня после ее кончины апостолы не нашли ее в пещере, где она была похоронена, поскольку Господь воскресил ее на третий день и взял на небо. "Считается, что на три дня ее душа была разлучена с телом, то есть в эти три дня она испытала смерть, но потом была взята своим сыном – Иисусом Христом – на небо, в единстве души и тела. А сейчас она пребывает в том состоянии, которое обещано всем праведникам после второго пришествия Спасителя (христиане верят во второе пришествие Иисуса Христа, после которого произойдет всеобщее воскресение мертвых и страшный – последний - божественный суд над человечеством – ред.), - пояснил Максим Козлов. Таким образом, продолжил протоиерей, ее Успение, а также ее воскрешение сыном и взятие им на небо — это "указание на будущую славу спасенных во Христе". "То есть конец земного пути Божией Матери, ее Успение, напоминает нам о том отношении к смерти, которое должен в себе постараться взрастить каждый христианин – не как к ужасу конечного прекращения бытия, но как приготовления встречи с вечностью. Также Богородица стала ходатайницей перед Богом за весь человеческий род – она для нас первая молитвенница и перед Богом ходатаица из всех людей, живших на земле", - пояснил глава учебного комитета РПЦ. Накануне праздника Успения вечером в храмах проходит торжественное всенощное бдение, а на следующий день – литургия. "Особенностью праздника стало то, что в храмах совершают чин погребения плащаницы Пресвятой Богородицы, который напоминает о погребении тела Божией матери, которое совершили апостолы в Гефсимании. Причем чин погребения может совершаться как накануне, так и в день успения 28 августа – в разных храмах по-разному, это можно уточнить в расписании на сайте храмов", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240828/uspenie-1968082969.html
https://ria.ru/20240814/post-1966064606.html
https://ria.ru/20240716/uspenie-1891559244.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150118/07/1501180730_68:0:2797:2047_1920x0_80_0_0_a9292eab4d49d1587a40f4c2c48e9819.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иисус христос, русская православная церковь, успение пресвятой богородицы, россия, православие
Религия, Иисус Христос, Русская православная церковь, Успение Пресвятой Богородицы, Россия, Православие
В РПЦ рассказали о празднике Успения Пресвятой Богородицы
Протоиерей Козлов: Успение напоминает верующим о правильном отношении к смерти
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Праздник Успения Пресвятой Богородицы, который встречают 28 августа, напоминает верующим о правильном отношении к смерти как "приготовлению встречи с вечностью", рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
В Русской православной церкви 28 августа встречают Успение (окончание земной жизни) Пресвятой Богородицы. Это последний двунадесятый (один из 12-ти главных) праздник церковного года, который начинается 14 сентября по новому календарю. Дата Успения неизменна, в этот день также завершается двухнедельный Успенский пост.
"Успение Пресвятой Богородицы – позднейший праздник не только по хронологии, но и по смыслу, потому что в течение церковного года мы вспоминаем важнейшие события истории нашего спасения – от Боговоплощения Спасителя (Рождества Христова), его жизненный путь, крестные страдания (Страстная седмица и Воскресение Христово), Вознесение, Ниспослание Духа Святого (День Святой Троицы). Праздник Успения – это свидетельство о том, что есть для человеческого рода плоды Воскресения Христова, его победы над смертью. Эти плоды явлены пока в лице Пресвятой Богородицы, но обещаны и другим людям", - сказал отец Максим Козлов.
По церковному преданию, Богородица прожила еще несколько десятилетий после Воскресения Христова. А спустя три дня после ее кончины апостолы не нашли ее в пещере, где она была похоронена, поскольку Господь воскресил ее на третий день и взял на небо.
"Считается, что на три дня ее душа была разлучена с телом, то есть в эти три дня она испытала смерть, но потом была взята своим сыном – Иисусом Христом
– на небо, в единстве души и тела. А сейчас она пребывает в том состоянии, которое обещано всем праведникам после второго пришествия Спасителя (христиане верят во второе пришествие Иисуса Христа, после которого произойдет всеобщее воскресение мертвых и страшный – последний - божественный суд над человечеством – ред.), - пояснил Максим Козлов.
Таким образом, продолжил протоиерей, ее Успение, а также ее воскрешение сыном и взятие им на небо — это "указание на будущую славу спасенных во Христе". "То есть конец земного пути Божией Матери, ее Успение, напоминает нам о том отношении к смерти, которое должен в себе постараться взрастить каждый христианин – не как к ужасу конечного прекращения бытия, но как приготовления встречи с вечностью. Также Богородица стала ходатайницей перед Богом за весь человеческий род – она для нас первая молитвенница и перед Богом ходатаица из всех людей, живших на земле", - пояснил глава учебного комитета РПЦ.
Накануне праздника Успения вечером в храмах проходит торжественное всенощное бдение, а на следующий день – литургия. "Особенностью праздника стало то, что в храмах совершают чин погребения плащаницы Пресвятой Богородицы, который напоминает о погребении тела Божией матери, которое совершили апостолы в Гефсимании. Причем чин погребения может совершаться как накануне, так и в день успения 28 августа – в разных храмах по-разному, это можно уточнить в расписании на сайте храмов", - заключил собеседник агентства.