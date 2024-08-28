https://ria.ru/20240828/uspenie-1968082969.html

В России отмечают Успение Богородицы

В России отмечают Успение Богородицы - РИА Новости, 28.08.2024

В России отмечают Успение Богородицы

Православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы — один из главных христианских праздников. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T00:00

2024-08-28T00:00

2024-08-28T00:00

религия

иерусалим

россия

иисус христос

религия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы — один из главных христианских праздников.Согласно преданию, к моменту своей кончины Богоматерь жила в Иерусалиме и часто посещала Голгофу, где был распят ее сын. Однажды во время молитвы там ей явился архангел Гавриил и возвестил, что скоро Спаситель примет ее в Царство Небесное. В подтверждение своих слов он передал Деве Марии ветвь от райского дерева.Перед смертью Богоматери в Иерусалим прибыли все апостолы, кроме Фомы. Они несли ее тело в Гефсиманский сад, где десятками лет ранее произошло успение праведной Анны – ее матери. А во время погребения апостолам явился сам Иисус Христос, который забрал душу матери в Царство Небесное.Спустя три дня в город прибыл апостол Фома. Другие ученики рассказали ему об увиденном и тот попросил отвалить камень от гробницы, чтобы он мог попрощаться с Божьей Матерью. Когда это сделали, то обнаружили, что тела нет. Господь воскресил Богородицу и вознес ее телесно в Рай.Успение Богородицы относится к числу двунадесятых, то есть двенадцати самых важных праздников. Однако в первые века христиане его не отмечали.Священнослужители поясняют, богослужебная жизнь развивалась на протяжении долгого времени. И далеко не сразу получалось выработать определенную форму почитания. Поэтому и праздник Успения стал общецерковным спустя довольно продолжительное время. Но почитали Богоматерь всегда.Считается, что в день торжества нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Однако какой-либо повседневный бытовой труд, по мнению священников, вполне уместен.В праздник Успения верующие обычно идут в храм. Молятся на службе и слушают проповедь священника, посвященную смыслу этого дня. А после собираются за общим столом. Этот день — не постный. Однако если он приходится на среду или пятницу, то из скоромной пищи дозволяется вкушать только рыбу и немного вина.

https://ria.ru/20240715/pravoslavnyy-1881267316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иерусалим, россия, иисус христос, религия