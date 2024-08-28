https://ria.ru/20240828/ukraine-1969013551.html

Подполье: на Украине военкомы выстрелили в женщину, защищавшую мужа

Подполье: на Украине военкомы выстрелили в женщину, защищавшую мужа - РИА Новости, 28.08.2024

Подполье: на Украине военкомы выстрелили в женщину, защищавшую мужа

Сотрудники военкомата на Украине, ранее получившие разрешение стрелять на поражение в случае угрозы для жизни, открыли огонь по женщине, которая пыталась... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T16:08

2024-08-28T16:08

2024-08-28T16:08

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Сотрудники военкомата на Украине, ранее получившие разрешение стрелять на поражение в случае угрозы для жизни, открыли огонь по женщине, которая пыталась защитить от них мужа, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Ранее Волынский областной военкомат после нападения на военнослужащих, охранявших объект в Луцке, заявил, что в случае угрозы жизни сотрудники территориальных центров комплектования (так на Украине называют военкоматы) будут открывать огонь на поражение. "Волынский областной ТЦК (территориальный центр комплектования) сам себе разрешил стрелять на поражение, если ТЦКашник (сотрудник военкомата – ред.) сочтет, что его жизни и здоровью угрожает опасность. Есть уже и первые подстреленные. Первой стала женщина, которая хотела отбить своего мужа. Не на смерть, ранение в плечо", - сказал Лебедев. Во вторник Волынское областное управление нацполиции сообщило, что неизвестный ночью открыл огонь по военнослужащим, охранявшим объект в Луцке, один из которых был ранен. В Волынском областном военкомате уточнили, что нападение произошло на военкомат. Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, прикрепляя к ним наклейки с надписью "Не ТЦК". В интернете широко распространены видео мобилизации в ВСУ, на этих записях сотрудники украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Согласно документу, повестка считается врученной, даже если призывник ее не видел - с того момента, когда в ней был проставлен штамп о невозможности личного вручения. Военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20240828/voyna-1968888732.html

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

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в мире, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины