В США разрушили главный "миф" Украины об ударах по России
FA: разрешение наносить удары западным оружием вглубь РФ не поможет ВСУ
© AP Photo / South Korea Defense MinistryЗапуск ракеты ATACMS
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Запуск ракеты ATACMS. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Украине не помогут удары западным оружием вглубь России, если Киев получит на это разрешение, пишет профессор по международным отношениям и государственным вопросам Колумбийского университета Стивен Биддл для издания Foreign Affairs.
"Если Запад снимет свои ограничения на возможность Украины наносить удары вглубь [России - Прим.ред], то последствия [этого решения - Прим.ред] вряд ли приведут к радикальным переменам в ходе конфликта", — говорится в публикации.
"Если Запад снимет свои ограничения на возможность Украины наносить удары вглубь [России - Прим.ред], то последствия [этого решения - Прим.ред] вряд ли приведут к радикальным переменам в ходе конфликта", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что во время контрнаступления в 2023 году ВСУ показали, что неспособны координировать войска на уровне, необходимом для решительного прорыва. Кроме того, применение дальнобойного вооружения еще больше затруднит координацию внутри украинских войск, пишет автор.
Он призвал западных партнеров Украины задуматься, стоят ли скромные военные выгоды риска эскалации.
Накануне официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не намерены снимать действующие для ВСУ ограничения наносить удары американским оружием вглубь российской территории.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что украинская армия уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.
Он призвал западных партнеров Украины задуматься, стоят ли скромные военные выгоды риска эскалации.
Накануне официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не намерены снимать действующие для ВСУ ограничения наносить удары американским оружием вглубь российской территории.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что украинская армия уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.