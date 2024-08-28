"Уязвимые места". В США забили тревогу из-за ударов России по Украине
WSJ: ракетные удары ВС РФ вскрыли слабые места ПВО Украины
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Ракетные удары российских военных вскрыли слабые места в обороне Украины, пишет The Wall Street Journal.
"Атака, произошедшая в понедельник, выявила некоторые уязвимые места Украины", — говорится в публикации.
"Атака, произошедшая в понедельник, выявила некоторые уязвимые места Украины", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что этим летом на Украину начали прибывать первые истребители F-16, что потенциально могло бы добавить еще один уровень защиты в дополнение к наземным системам противовоздушной обороны, но у Украины нет ресурсов для перехвата ракет во всех частях страны.
Кроме того, в этом году энергетическая инфраструктура Украины стала более уязвимой, поскольку Москва постоянно наносит удары по важным энергообъектам.
В понедельник российские военные нанесли массированный удар по объектам ОПК на Украине.
Кроме того, в этом году энергетическая инфраструктура Украины стала более уязвимой, поскольку Москва постоянно наносит удары по важным энергообъектам.
В понедельник российские военные нанесли массированный удар по объектам ОПК на Украине.
Как рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников, удары наносят как по военным целям, так и по объектам энергетической инфраструктуры.