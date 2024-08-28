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Моди не предлагал план мирного урегулирования на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:58 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/ukraina-1968951694.html
Моди не предлагал план мирного урегулирования на Украине, заявил Песков
Моди не предлагал план мирного урегулирования на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 28.08.2024
Моди не предлагал план мирного урегулирования на Украине, заявил Песков
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным не предлагал плана мирного урегулирования ситуации на Украине при РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:58
2024-08-28T12:58
специальная военная операция на украине
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украина
нарендра моди
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным не предлагал плана мирного урегулирования ситуации на Украине при участии Индии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отметив при этом приверженность Индии к мирному урегулированию украинского конфликта. "Нет", - ответил Песков на вопрос, представил ли Моди мирный план урегулирования украинского конфликта. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что "индийская сторона последовательно занимает позицию сторонника мира, сторонника мирного урегулирования политико-дипломатическими средствами". "Эта позиция корреспондируется и с нашим мировоззрением", - отметил Песков. Ранее в Кремле сообщили, что Моди в ходе телефонного разговора проинформировал президента России о своем визите в Киев, подчеркнув заинтересованность внести вклад в возможное урегулирование ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20240824/ukraina-1968095670.html
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россия, индия, украина, нарендра моди, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Индия, Украина, Нарендра Моди, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Моди не предлагал план мирного урегулирования на Украине, заявил Песков

Песков: Моди в разговоре с Путиным не предлагал план урегулирования на Украине

© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Индии Нарендра Моди выступает перед СМИ в Варшаве, Польша
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступает перед СМИ в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным не предлагал плана мирного урегулирования ситуации на Украине при участии Индии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отметив при этом приверженность Индии к мирному урегулированию украинского конфликта.
"Нет", - ответил Песков на вопрос, представил ли Моди мирный план урегулирования украинского конфликта.
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Пресс-секретарь президента РФ добавил, что "индийская сторона последовательно занимает позицию сторонника мира, сторонника мирного урегулирования политико-дипломатическими средствами".
"Эта позиция корреспондируется и с нашим мировоззрением", - отметил Песков.
Ранее в Кремле сообщили, что Моди в ходе телефонного разговора проинформировал президента России о своем визите в Киев, подчеркнув заинтересованность внести вклад в возможное урегулирование ситуации вокруг Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияИндияУкраинаНарендра МодиДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
 
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