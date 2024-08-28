Моди не предлагал план мирного урегулирования на Украине, заявил Песков
Песков: Моди в разговоре с Путиным не предлагал план урегулирования на Украине
© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Индии Нарендра Моди выступает перед СМИ в Варшаве, Польша
© AP Photo / Czarek Sokolowski
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным не предлагал плана мирного урегулирования ситуации на Украине при участии Индии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отметив при этом приверженность Индии к мирному урегулированию украинского конфликта.
"Нет", - ответил Песков на вопрос, представил ли Моди мирный план урегулирования украинского конфликта.
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Пресс-секретарь президента РФ добавил, что "индийская сторона последовательно занимает позицию сторонника мира, сторонника мирного урегулирования политико-дипломатическими средствами".
"Эта позиция корреспондируется и с нашим мировоззрением", - отметил Песков.
Ранее в Кремле сообщили, что Моди в ходе телефонного разговора проинформировал президента России о своем визите в Киев, подчеркнув заинтересованность внести вклад в возможное урегулирование ситуации вокруг Украины.
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