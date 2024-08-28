https://ria.ru/20240828/ukraina-1968951694.html

Моди не предлагал план мирного урегулирования на Украине, заявил Песков

Моди не предлагал план мирного урегулирования на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 28.08.2024

Моди не предлагал план мирного урегулирования на Украине, заявил Песков

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным не предлагал плана мирного урегулирования ситуации на Украине при РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T12:58

2024-08-28T12:58

2024-08-28T12:58

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным не предлагал плана мирного урегулирования ситуации на Украине при участии Индии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отметив при этом приверженность Индии к мирному урегулированию украинского конфликта. "Нет", - ответил Песков на вопрос, представил ли Моди мирный план урегулирования украинского конфликта. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что "индийская сторона последовательно занимает позицию сторонника мира, сторонника мирного урегулирования политико-дипломатическими средствами". "Эта позиция корреспондируется и с нашим мировоззрением", - отметил Песков. Ранее в Кремле сообщили, что Моди в ходе телефонного разговора проинформировал президента России о своем визите в Киев, подчеркнув заинтересованность внести вклад в возможное урегулирование ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20240824/ukraina-1968095670.html

https://ria.ru/20240827/modi-1968718426.html

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индия

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Ольга Фомченкова

россия, индия, украина, нарендра моди, дмитрий песков, владимир путин, в мире