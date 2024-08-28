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На Украине ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 28.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:21 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/ukraina-1968895989.html
На Украине ввели экстренные отключения света
На Украине ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 28.08.2024
На Украине ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения электричества вновь введены в Киеве, а также Киевской и Одесской областях Украины из-за сложной ситуации в энергосистеме, сообщает в среду РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T09:21
2024-08-28T09:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесская область
киев
герман галущенко
денис шмыгаль
дтэк
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Экстренные отключения электричества вновь введены в Киеве, а также Киевской и Одесской областях Украины из-за сложной ситуации в энергосистеме, сообщает в среду украинский энергохолдинг ДТЭК. Во вторник днем ДТЭК сообщал о введении экстренных отключений света в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях Украины. Ближе к ночи их отменили. "Киев, Киевская, Одесская области: введены экстренные отключения из-за сложной ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергохолдинга. Отмечается, что отключения света также введены на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики. Украинские власти и СМИ в понедельник сообщали о взрывах в ряде регионов. Энергохолдинг ДТЭК информировал о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.
https://ria.ru/20240826/minenergo-1968452596.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, одесская область, киев, герман галущенко, денис шмыгаль, дтэк, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Киев, Герман Галущенко, Денис Шмыгаль, ДТЭК, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
На Украине ввели экстренные отключения света

ДТЭК: в Киеве и еще двух областях Украины ввели экстренные отключения света

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Экстренные отключения электричества вновь введены в Киеве, а также Киевской и Одесской областях Украины из-за сложной ситуации в энергосистеме, сообщает в среду украинский энергохолдинг ДТЭК.
Во вторник днем ДТЭК сообщал о введении экстренных отключений света в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях Украины. Ближе к ночи их отменили.
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"Киев, Киевская, Одесская области: введены экстренные отключения из-за сложной ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергохолдинга.
Отмечается, что отключения света также введены на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики.
Украинские власти и СМИ в понедельник сообщали о взрывах в ряде регионов. Энергохолдинг ДТЭК информировал о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдесская областьКиевГерман ГалущенкоДенис ШмыгальДТЭКВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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