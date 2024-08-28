На Украине ввели экстренные отключения света
ДТЭК: в Киеве и еще двух областях Украины ввели экстренные отключения света
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Экстренные отключения электричества вновь введены в Киеве, а также Киевской и Одесской областях Украины из-за сложной ситуации в энергосистеме, сообщает в среду украинский энергохолдинг ДТЭК.
Во вторник днем ДТЭК сообщал о введении экстренных отключений света в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях Украины. Ближе к ночи их отменили.
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"Киев, Киевская, Одесская области: введены экстренные отключения из-за сложной ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергохолдинга.
Отмечается, что отключения света также введены на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики.
Украинские власти и СМИ в понедельник сообщали о взрывах в ряде регионов. Энергохолдинг ДТЭК информировал о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.
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