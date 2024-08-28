"Раньше, чем прогнозировали". В Китае назрела революция
Китай постепенно отказывается от угля в пользу зеленой энергии
© AP Photo / Ng Han GuanСтенд про использование энергии на выставке энергосбережения и защиты окружающей среды в Пекине
© AP Photo / Ng Han Guan
Стенд про использование энергии на выставке энергосбережения и защиты окружающей среды в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. КНР активно переходит на возобновляемые источники энергии. Благодаря стремительному развитию солнечной и электрогенерации на целевой показатель 2030 года удалось выйти уже этим летом. А вот некоторые другие энергоотрасли там сворачивают. О том, как это повлияет на мировой рынок и Россию, — в материале РИА Новости.
Разогнались не на шутку
В июле, запустив новые ветрогенераторы и солнечные панели, Китай добавил 25 гигаватт и получил 1206, чего ожидали только в 2030-м. Этот ориентир еще в 2020 году озвучил Си Цзиньпин, сообщает Bloomberg.
© AP Photo / Chinatopix / Polat NiyazРабочие устанавливают солнечные батареи на электростанции в Китае
© AP Photo / Chinatopix / Polat Niyaz
Рабочие устанавливают солнечные батареи на электростанции в Китае
Согласно данным Национального энергетического управления КНР, которые приводит издание, в 2019-м выработка держалась на уровне 414,7 гигаватта, ежегодный прирост был порядка 100-150. Серьезный прорыв пришелся на 2023-й — за год прибавили 300 гигаватт, а общая мощность превысила тысячу.
"Китай становится мировым лидером в производстве солнечных панелей и оборудования для выработки энергии на ветряных станциях", — отмечает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Конечная цель — углеродная нейтральность. "Хотя страна пока потребляет угля больше, чем весь остальной мир (50 процентов от общемирового объема. — Прим. ред.)", — обращает внимание ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков.
Однако в первом полугодии 2024-го Пекин приостановил выдачу разрешений на введение в эксплуатацию новых угольных станций, сообщает South China Morning Post (SCMP). Согласно отчету Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и Global Energy Monitor (GEM), запустили только девять гигаватт новых мощностей — на 83 процента меньше, чем в 2023-м. До 37 гигаватт сократилось количество предложений по строительству новых и реконструкции старых электростанций (минус 38 процентов к прошлому году).
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Именно массовое строительство солнечных и ветряных электростанций позволило резко ограничить развитие угольной энергетики, указывает аналитик GEM Кристин Ширер.
Вместе с тем для обслуживания нерегулярной генерации приходится работать над линиями электропередачи и хранилищами. Согласно бюджетному плану, сообщает Economic Information Daily, в этом году Государственная электросетевая корпорация (ГЭК) Китая увеличит расходы на повышение надежности систем на 13 процентов — до 600 миллиардов юаней (83 миллиарда долларов).
Не так уж и много
Еще в прошлом месяце Китайский совет по электроэнергетике (CEC) объявил, что к концу 2024-го солнце и ветер будут способны производить в теории более 40 процентов электроэнергии. Уже сейчас мощность этих станций выше угольных.
© AP Photo / Ng Han GuanГрузовик на автомагистрали в Китае
© AP Photo / Ng Han Guan
Грузовик на автомагистрали в Китае
"Однако по выработке большой разрыв. Угольные станции обеспечивают 61 процент реального потребления", — уточняет Гривач. Солнечная и ветряная пока занимают порядка 14 процентов в общем энергобалансе страны, пишет Bloomberg с ссылкой на Национальное бюро статистики КНР.
Дело в том, что реальная выработка зеленой энергии нестабильна, на нее сильно влияет погода. Надеяться только на такие источники нельзя — например, слишком сильный ветер может оставить без электричества целые районы, объясняют эксперты.
Увеличивать зависимость от ископаемых источников Пекин тоже не хочет, именно поэтому власти стремятся диверсифицировать сферу. "Строят и атомные станции, и гидро-, и газовые. Старые угольные меняют на новые, более эффективные и чистые", — добавляет Юшков.
В любом случае идеального по всем параметрам источника нет. Государство вынуждено оценивать риски и выгоды.
Суровая реальность
В ближайшее время отказаться от поставок углеводородов из-за рубежа не получится. Растущая экономика (по итогам года ожидают плюс 4,4-5,5 процента ВВП) требует все больших энергозатрат. Аналитики объясняют, что при текущем уровне технологий полный переход на возобновляемые источники (ВИЭ) невозможен.
Близость к Китаю обеспечивает России большое преимущество. Сегодня она — один из крупнейших поставщиков энергии.
"А если США решатся на блокаду главного противника и дойдет до перекрытия Малаккского пролива, то каналы с Ближнего Востока и из Африки станут недоступны", — замечает Юшков.
Однако чистая энергия в силу своей ненадежности может замедлить рост потребления уже сейчас.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУгольный разрез "Бородинский" имени М. И. Щадова (входит в состав "Сибирской угольной энергетической компании" (СУЭК)
Угольный разрез "Бородинский" имени М. И. Щадова (входит в состав "Сибирской угольной энергетической компании" (СУЭК)
Есть еще проблемы. Так, влияние ВИЭ на окружающую среду пока плохо изучено. Не полностью продумана утилизация изношенных деталей — те же лопасти из полимеров, как правило, просто закапывают.
Кроме того, вибрации от турбин вызывают эрозию почвы и делают землю непригодной для сельского хозяйства. Чтобы нивелировать эти последствия, нужны серьезные вложения.
Отдельный вопрос — как хранить чистую энергию, подчеркивает Юшков. Для этого необходимо с нуля запускать новую отрасль. "Например, европейцы рассматривают возможность пускать невостребованную энергию на синтез водорода, а в пики потребления расщеплять его, но пока такой промышленности нет и на ее создание уйдет много ресурсов", — поясняет эксперт.
В результате, чтобы покрыть хотя бы 40 процентов реального потребления, нужны десятки лет. Поэтому импортерам традиционной энергетики в Китай пока, видимо, не о чем беспокоиться.