https://ria.ru/20240828/turtsiya-1968924646.html

Анкара определила условия для нормализации отношений с Дамаском, пишут СМИ

Анкара определила условия для нормализации отношений с Дамаском, пишут СМИ - РИА Новости, 28.08.2024

Анкара определила условия для нормализации отношений с Дамаском, пишут СМИ

Анкара определила четыре условия для нормализации отношений с Дамаском, передает телеканал CNN Türk со ссылкой на дипломатические источники в турецкой столице. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T11:45

2024-08-28T11:45

2024-08-28T14:58

в мире

турция

сирия

анкара (провинция)

башар асад

михаил богданов

реджеп тайип эрдоган

оон

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АНКАРА, 28 авг — РИА Новости. Анкара определила четыре условия для нормализации отношений с Дамаском, передает телеканал CNN Türk со ссылкой на дипломатические источники в турецкой столице."По мнению источников в министерстве иностранных дел, путь к возвращению отношений на уровень, существовавший до 2011 года, лежит через четыре основных условия. Другими словами, у Турции есть четыре основных ожидания от нормализации отношений", — сообщает телеканал.Так, Анкара, ожидает от Дамаска:"Если посмотреть на содержание этих четырех пунктов, то, конечно, самой важной и сложной главой является очищение Сирии от терроризма. Сможет ли Сирия очиститься от террористических организаций? <...> В этот момент Турция не захочет и не сможет легко вывести свои войска из Сирии. Поэтому выдвигает ли Асад в качестве предварительного условия вывод войск Турцией или нет, на самом деле ничего не значит. Эта картина не изменится для Турции до тех пор, пока не будут выполнены все условия", — говорится в материале СNN Türk.Как заявлял 25 августа президент Сирии Башар Асад, выступая перед новым созывом Народного совета, посредники в лице России, Ирана и Ирака предприняли искренние попытки примирения Сирии и Турции, но по этой инициативе нет никакого прогресса. Дипломатический источник РИА Новости в Анкаре сообщал, что вероятность переговоров лидеров Турции и Сирии в третьей стране не исключена, но конкретики по срокам и месту встречи пока нет.О готовности Москвы организовать переговоры двух президентов заявлял замминистра иностранных дел России Михаил Богданов, но, по его словам, для этого требуется серьезная подготовка. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников Асада. Летом 2024 года активизировался курс на нормализацию отношений двух стран. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава МИД Хакан Фидан определяет план по нормализации отношений Анкары и Дамаска. Сирийский МИД в ответ заявил, что нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года. Сам Асад заявил, что готов к встрече со своим турецким коллегой, если она будет отвечать сирийским национальным интересам.

https://ria.ru/20240709/turtsija-1958424116.html

https://ria.ru/20240827/peregovory-1968652676.html

https://ria.ru/20240809/mid-1965168573.html

турция

сирия

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, сирия, анкара (провинция), башар асад, михаил богданов, реджеп тайип эрдоган, оон