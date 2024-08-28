https://ria.ru/20240828/tsentr-1968906258.html

Центр "Мой бизнес" и Харбинская бондовая зона договорились о сотрудничестве

Центр "Мой бизнес" и Харбинская бондовая зона договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 28.08.2024

Центр "Мой бизнес" и Харбинская бондовая зона договорились о сотрудничестве

Центр "Мой бизнес" Приморского края и Харбинская комплексная бондовая зона (Китай) заключили соглашение о намерениях о сотрудничестве, предполагающее содействие РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T10:31

2024-08-28T10:31

2024-08-28T10:31

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китай

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ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Центр "Мой бизнес" Приморского края и Харбинская комплексная бондовая зона (Китай) заключили соглашение о намерениях о сотрудничестве, предполагающее содействие в размещении экспортной продукции приморских компаний в бондовой зоне, сообщает краевое министерство экономического развития. "В Харбине состоялось подписание Соглашения о намерениях о сотрудничестве между Комитетом по управлению Харбинской комплексной бондовой зоны и Центром "Мой бизнес" Приморского края. Соглашение было подписано представителем Центра в Харбине, Еленой Кравцовой, и предполагает активное содействие в размещении приморских предприятий и их экспортной продукции в бондовой зоне, что позволит использовать льготные таможенные режимы КНР", - говорится в сообщении. Отмечается, что реализации соглашения также даст приморским предпринимателям возможность завозить товары на территорию зоны без уплаты таможенных пошлин с отсрочкой платежа, а также воспользоваться другими финансовыми льготами и административными послаблениями. Также для предприятий, применяющих режим трансграничной электронной торговли, могут стать доступны беспошлинные продажи товаров в Китае.

https://ria.ru/20240322/biznes-missii-1934892948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

приморский край, китай, харбин, твой бизнес – новости