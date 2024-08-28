https://ria.ru/20240828/tsentr-1968906258.html
Центр "Мой бизнес" и Харбинская бондовая зона договорились о сотрудничестве
Центр "Мой бизнес" и Харбинская бондовая зона договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 28.08.2024
Центр "Мой бизнес" и Харбинская бондовая зона договорились о сотрудничестве
Центр "Мой бизнес" Приморского края и Харбинская комплексная бондовая зона (Китай) заключили соглашение о намерениях о сотрудничестве, предполагающее содействие РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T10:31
2024-08-28T10:31
2024-08-28T10:31
твой бизнес
приморский край
китай
харбин
твой бизнес – новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799649604_0:270:3072:1998_1920x0_80_0_0_5164ede45f2c3eb4b06ecb468a89641c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Центр "Мой бизнес" Приморского края и Харбинская комплексная бондовая зона (Китай) заключили соглашение о намерениях о сотрудничестве, предполагающее содействие в размещении экспортной продукции приморских компаний в бондовой зоне, сообщает краевое министерство экономического развития. "В Харбине состоялось подписание Соглашения о намерениях о сотрудничестве между Комитетом по управлению Харбинской комплексной бондовой зоны и Центром "Мой бизнес" Приморского края. Соглашение было подписано представителем Центра в Харбине, Еленой Кравцовой, и предполагает активное содействие в размещении приморских предприятий и их экспортной продукции в бондовой зоне, что позволит использовать льготные таможенные режимы КНР", - говорится в сообщении. Отмечается, что реализации соглашения также даст приморским предпринимателям возможность завозить товары на территорию зоны без уплаты таможенных пошлин с отсрочкой платежа, а также воспользоваться другими финансовыми льготами и административными послаблениями. Также для предприятий, применяющих режим трансграничной электронной торговли, могут стать доступны беспошлинные продажи товаров в Китае.
https://ria.ru/20240322/biznes-missii-1934892948.html
приморский край
китай
харбин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799649604_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_477459b7dbf8c656f54e3ee7d738681c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, китай, харбин, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Приморский край, Китай, Харбин, Твой бизнес – новости
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Центр "Мой бизнес" Приморского края и Харбинская комплексная бондовая зона (Китай) заключили соглашение о намерениях о сотрудничестве, предполагающее содействие в размещении экспортной продукции приморских компаний в бондовой зоне, сообщает краевое министерство экономического развития.
"В Харбине состоялось подписание Соглашения о намерениях о сотрудничестве между Комитетом по управлению Харбинской комплексной бондовой зоны и Центром "Мой бизнес" Приморского края. Соглашение было подписано представителем Центра в Харбине, Еленой Кравцовой, и предполагает активное содействие в размещении приморских предприятий и их экспортной продукции в бондовой зоне, что позволит использовать льготные таможенные режимы КНР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что реализации соглашения также даст приморским предпринимателям возможность завозить товары на территорию зоны без уплаты таможенных пошлин с отсрочкой платежа, а также воспользоваться другими финансовыми льготами и административными послаблениями. Также для предприятий, применяющих режим трансграничной электронной торговли, могут стать доступны беспошлинные продажи товаров в Китае.