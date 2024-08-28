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Центр "Мой бизнес" и Харбинская бондовая зона договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 28.08.2024
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Твой бизнес
 
10:31 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/tsentr-1968906258.html
Центр "Мой бизнес" и Харбинская бондовая зона договорились о сотрудничестве
Центр "Мой бизнес" и Харбинская бондовая зона договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 28.08.2024
Центр "Мой бизнес" и Харбинская бондовая зона договорились о сотрудничестве
Центр "Мой бизнес" Приморского края и Харбинская комплексная бондовая зона (Китай) заключили соглашение о намерениях о сотрудничестве, предполагающее содействие РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T10:31
2024-08-28T10:31
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приморский край
китай
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ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Центр "Мой бизнес" Приморского края и Харбинская комплексная бондовая зона (Китай) заключили соглашение о намерениях о сотрудничестве, предполагающее содействие в размещении экспортной продукции приморских компаний в бондовой зоне, сообщает краевое министерство экономического развития. "В Харбине состоялось подписание Соглашения о намерениях о сотрудничестве между Комитетом по управлению Харбинской комплексной бондовой зоны и Центром "Мой бизнес" Приморского края. Соглашение было подписано представителем Центра в Харбине, Еленой Кравцовой, и предполагает активное содействие в размещении приморских предприятий и их экспортной продукции в бондовой зоне, что позволит использовать льготные таможенные режимы КНР", - говорится в сообщении. Отмечается, что реализации соглашения также даст приморским предпринимателям возможность завозить товары на территорию зоны без уплаты таможенных пошлин с отсрочкой платежа, а также воспользоваться другими финансовыми льготами и административными послаблениями. Также для предприятий, применяющих режим трансграничной электронной торговли, могут стать доступны беспошлинные продажи товаров в Китае.
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приморский край, китай, харбин, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Приморский край, Китай, Харбин, Твой бизнес – новости

Центр "Мой бизнес" и Харбинская бондовая зона договорились о сотрудничестве

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВантовый мост на остров Русский во Владивостоке
Вантовый мост на остров Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вантовый мост на остров Русский во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Центр "Мой бизнес" Приморского края и Харбинская комплексная бондовая зона (Китай) заключили соглашение о намерениях о сотрудничестве, предполагающее содействие в размещении экспортной продукции приморских компаний в бондовой зоне, сообщает краевое министерство экономического развития.
"В Харбине состоялось подписание Соглашения о намерениях о сотрудничестве между Комитетом по управлению Харбинской комплексной бондовой зоны и Центром "Мой бизнес" Приморского края. Соглашение было подписано представителем Центра в Харбине, Еленой Кравцовой, и предполагает активное содействие в размещении приморских предприятий и их экспортной продукции в бондовой зоне, что позволит использовать льготные таможенные режимы КНР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что реализации соглашения также даст приморским предпринимателям возможность завозить товары на территорию зоны без уплаты таможенных пошлин с отсрочкой платежа, а также воспользоваться другими финансовыми льготами и административными послаблениями. Также для предприятий, применяющих режим трансграничной электронной торговли, могут стать доступны беспошлинные продажи товаров в Китае.
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