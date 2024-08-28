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"Сырский поплатился". В США назвали последствия атаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:02 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/tsena-1968868796.html
"Сырский поплатился". В США назвали последствия атаки ВСУ в Курской области
"Сырский поплатился". В США назвали последствия атаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.08.2024
"Сырский поплатился". В США назвали последствия атаки ВСУ в Курской области
Главком ВСУ Александр Сырский заплатил большую цену за атаку на Курскую область, поскольку теперь украинские войска терпят крупное поражение в Донбассе, заявил... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T02:02
2024-08-28T02:02
специальная военная операция на украине
курская область
донецкая народная республика
россия
скотт риттер
александр сырский
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский заплатил большую цену за атаку на Курскую область, поскольку теперь украинские войска терпят крупное поражение в Донбассе, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Сырский знал, что операция в Курской области не увенчается успехом &lt;...&gt; Он заплатил за это огромную цену", — заявил разведчик.Риттер указал на то, что на данный момент российские войска демонстрируют отличные результаты в Донбассе. По его оценке, это приведет к потере Украиной критически важных территорий и объектов.Во вторник Министерство обороны России сообщило об освобождении группировкой войск "Центр" населенного пункта Орловка в ДНР. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский выразил мнение, что следующим освобожденным российской армией населенным пунктом на Покровском направлении в ДНР может быть город Селидово.Формирования ВСУ 6 августа осуществили массированную атаку на приграничье Курской области. Впоследствии начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что продвижение ВСУ было остановлено.Согласно данным Минобороны России по состоянию на 27 августа, за время боевых действий в этом регионе противник потерял более 6,6 тысячи человек и 73 танка.
https://ria.ru/20240827/makgovern-1968796709.html
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курская область
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курская область, донецкая народная республика, россия, скотт риттер, александр сырский
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Донецкая Народная Республика, Россия, Скотт Риттер, Александр Сырский
"Сырский поплатился". В США назвали последствия атаки ВСУ в Курской области

Риттер: Сырский заплатил "тяжелую цену" за атаку ВСУ в Курской области

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский заплатил большую цену за атаку на Курскую область, поскольку теперь украинские войска терпят крупное поражение в Донбассе, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«
"Сырский знал, что операция в Курской области не увенчается успехом <...> Он заплатил за это огромную цену", — заявил разведчик.
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Риттер указал на то, что на данный момент российские войска демонстрируют отличные результаты в Донбассе. По его оценке, это приведет к потере Украиной критически важных территорий и объектов.
Во вторник Министерство обороны России сообщило об освобождении группировкой войск "Центр" населенного пункта Орловка в ДНР. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский выразил мнение, что следующим освобожденным российской армией населенным пунктом на Покровском направлении в ДНР может быть город Селидово.
Формирования ВСУ 6 августа осуществили массированную атаку на приграничье Курской области. Впоследствии начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что продвижение ВСУ было остановлено.
Согласно данным Минобороны России по состоянию на 27 августа, за время боевых действий в этом регионе противник потерял более 6,6 тысячи человек и 73 танка.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьДонецкая Народная РеспубликаРоссияСкотт РиттерАлександр Сырский
 
 
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