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ЦАХАЛ сообщил, что вернул из Газы тело солдата, убитого 7 октября 2023 года - РИА Новости, 28.08.2024
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20:37 28.08.2024 (обновлено: 20:43 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/tsakhal-1969069503.html
ЦАХАЛ сообщил, что вернул из Газы тело солдата, убитого 7 октября 2023 года
ЦАХАЛ сообщил, что вернул из Газы тело солдата, убитого 7 октября 2023 года - РИА Новости, 28.08.2024
ЦАХАЛ сообщил, что вернул из Газы тело солдата, убитого 7 октября 2023 года
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила в секторе Газа и вернула в Израиль тело военнослужащего, убитого бойцами палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T20:37
2024-08-28T20:43
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила в секторе Газа и вернула в Израиль тело военнослужащего, убитого бойцами палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, сообщила в среду армейская пресс-служба."В совместной операции ЦАХАЛ и Службы общей безопасности (ШАБАК) на территории сектора Газа найдено и доставлено в Израиль тело солдата, который был убит в боях 7 октября, и его тело было похищено и удерживалось террористами", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что имя павшего военнослужащего не разглашается по просьбе его семьи.
https://ria.ru/20240828/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ сообщил, что вернул из Газы тело солдата, убитого 7 октября 2023 года

ЦАХАЛ: армия вернула из Газы тело убитого радикалами 7 октября 2023 года солдата

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный во время наземной операции в секторе Газа
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила в секторе Газа и вернула в Израиль тело военнослужащего, убитого бойцами палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, сообщила в среду армейская пресс-служба.
"В совместной операции ЦАХАЛ и Службы общей безопасности (ШАБАК) на территории сектора Газа найдено и доставлено в Израиль тело солдата, который был убит в боях 7 октября, и его тело было похищено и удерживалось террористами", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что имя павшего военнослужащего не разглашается по просьбе его семьи.
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