https://ria.ru/20240828/tsakhal-1969069503.html

ЦАХАЛ сообщил, что вернул из Газы тело солдата, убитого 7 октября 2023 года

ЦАХАЛ сообщил, что вернул из Газы тело солдата, убитого 7 октября 2023 года - РИА Новости, 28.08.2024

ЦАХАЛ сообщил, что вернул из Газы тело солдата, убитого 7 октября 2023 года

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила в секторе Газа и вернула в Израиль тело военнослужащего, убитого бойцами палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T20:37

2024-08-28T20:37

2024-08-28T20:43

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила в секторе Газа и вернула в Израиль тело военнослужащего, убитого бойцами палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, сообщила в среду армейская пресс-служба."В совместной операции ЦАХАЛ и Службы общей безопасности (ШАБАК) на территории сектора Газа найдено и доставлено в Израиль тело солдата, который был убит в боях 7 октября, и его тело было похищено и удерживалось террористами", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что имя павшего военнослужащего не разглашается по просьбе его семьи.

https://ria.ru/20240828/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году