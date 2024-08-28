ЦАХАЛ заявил, что уничтожил туннель в центральной части сектора Газа
ЦАХАЛ: армия уничтожила туннель длинной около 3 км в центральной части Газы
© AP Photo / Tsafrir AbayovТанк израильской армии
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Танк израильской армии. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила подземный маршрут длинной около трех километров в центральной части сектора Газа, сообщила в среду пресс-служба армии.
"Инженерное подразделение Южного командования и подразделение "Яхалом" (инженерные войска) обнаружили, исследовали и уничтожили туннель длиной около 3 километров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале армии.
В пресс-службе добавили, что часть туннеля была уничтожена в ходе военной операции в 2014 году. На протяжении многих лет бойцы палестинского движения ХАМАС пытались восстановить и вновь использовать данный подземный маршрут.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,9 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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