https://ria.ru/20240828/trevoga-1969076054.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.08.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей на севере Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T21:34
2024-08-28T21:34
2024-08-28T21:34
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей на севере Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса на 21.27 мск, тревога звучит в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Черкасской областях страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Киев, Россия, Украина, В мире
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и ряде областей на севере Украины объявили воздушную тревогу