https://ria.ru/20240828/trevoga-1968909782.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 28.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T10:43
2024-08-28T10:43
2024-08-28T10:43
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968457930_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ac8a5f3d2272875ad8ba123c05033029.jpg
ТУЛА, 28 авг – РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Восьмую за день опасность ракетного удара объявили в 10.12 мск, отменили ее через шесть минут. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов.
https://ria.ru/20240828/tramp-1968890833.html
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области отменили ракетную опасность
Врио губернатора Смирнов: ракетную опасность отменили в Курской области