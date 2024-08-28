https://ria.ru/20240828/trevoga-1968909782.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 28.08.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетную опасность отменили в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T10:43

2024-08-28T10:43

2024-08-28T10:43

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

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ТУЛА, 28 авг – РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Восьмую за день опасность ракетного удара объявили в 10.12 мск, отменили ее через шесть минут. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов.

https://ria.ru/20240828/tramp-1968890833.html

курская область

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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)