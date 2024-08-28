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Трамп прокомментировал новое обвинение по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 28.08.2024
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01:09 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/tramp-1968867925.html
Трамп прокомментировал новое обвинение по делу о штурме Капитолия
Трамп прокомментировал новое обвинение по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 28.08.2024
Трамп прокомментировал новое обвинение по делу о штурме Капитолия
Бывший президент США Дональд Трамп назвал новое обвинительное заключение по делу о штурме Капитолия попыткой вмешаться в выборы. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T01:09
2024-08-28T01:09
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал новое обвинительное заключение по делу о штурме Капитолия попыткой вмешаться в выборы. "Это просто попытка вмешаться в выборы и отвлечь американцев от катастроф, которые Камала Харрис привлекла на нашу страну: вторжение на границе, преступления мигрантов, инфляция, угроза третьей мировой и так далее", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Спецпрокурор Джек Смит ранее представил новое обвинительное заключение против Трампа, настаивая на необходимости привлечь его по тем же статьям, по которым уже идет разбирательство в вашингтонском суде, но уточнив некоторые претензии с учетом решения Верховного суда о частичном иммунитете у бывшего президента. Трамп ранее просил прекратить уголовные дела против него, ссылаясь на постановление Верховного суда США о том, что у него есть иммунитет от юридического преследования за действия на посту. Высшая инстанция при этом сочла, что неприкосновенность не является абсолютной, а распространяется только на действия в официальном качестве. Трамп настаивает на том, что его нельзя судить за действия, относящиеся к периоду его пребывания в должности президента США, включая центральный эпизод процесса – штурм Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах его конкурента-демократа Джо Байдена. Шестого января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240827/debaty-1968854816.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трамп прокомментировал новое обвинение по делу о штурме Капитолия

Трамп назвал очередную попытку обвинить его в суде вмешательством в выборы

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал новое обвинительное заключение по делу о штурме Капитолия попыткой вмешаться в выборы.
"Это просто попытка вмешаться в выборы и отвлечь американцев от катастроф, которые Камала Харрис привлекла на нашу страну: вторжение на границе, преступления мигрантов, инфляция, угроза третьей мировой и так далее", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Трамп назвал дату дебатов с Харрис
Вчера, 21:52
Спецпрокурор Джек Смит ранее представил новое обвинительное заключение против Трампа, настаивая на необходимости привлечь его по тем же статьям, по которым уже идет разбирательство в вашингтонском суде, но уточнив некоторые претензии с учетом решения Верховного суда о частичном иммунитете у бывшего президента.
Трамп ранее просил прекратить уголовные дела против него, ссылаясь на постановление Верховного суда США о том, что у него есть иммунитет от юридического преследования за действия на посту. Высшая инстанция при этом сочла, что неприкосновенность не является абсолютной, а распространяется только на действия в официальном качестве.
Трамп настаивает на том, что его нельзя судить за действия, относящиеся к периоду его пребывания в должности президента США, включая центральный эпизод процесса – штурм Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах его конкурента-демократа Джо Байдена.
Шестого января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
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В миреСШАДональд ТрампДжо БайденКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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