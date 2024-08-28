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Названы главные товары российско-китайской торговли в июле - РИА Новости, 28.08.2024
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05:36 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/tovary-1968878162.html
Названы главные товары российско-китайской торговли в июле
Названы главные товары российско-китайской торговли в июле - РИА Новости, 28.08.2024
Названы главные товары российско-китайской торговли в июле
Главными товарами китайско-российской торговли по итогам июля стали топливо и оборудование, а также транспорт, пластмассовые изделия и медь, подсчитало РИА... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T05:36
2024-08-28T05:36
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Главными товарами китайско-российской торговли по итогам июля стали топливо и оборудование, а также транспорт, пластмассовые изделия и медь, подсчитало РИА Новости на основании данных китайской таможни. Так, по итогам июля 2024 года основным товаром, которые Россия покупала из Китая стало оборудование. Его было поставлено на 3,7 миллиарда долларов - на 2,2% больше, чем в июне. К этой группе товаров, например, относятся электрические двигатели, генераторы, трансформаторы, разные бытовые устройства, турбины, котлы и так далее. Следом по объемам поставок идет наземный транспорт - его РФ импортировала из Китая на 2,1 миллиарда долларов, против 2,3 миллиарда долларов месяцем ранее. Замыкают пятерку пластмасса и изделия из нее - объемы их поставок сократились на 2,6% до 356,1 миллиона долларов, а также оптическое оборудование - 314,3 миллиона долларов (рост на треть) и обувь - 296,8 миллиона долларов (сокращение на 3,8%). В свою очередь Китай закупал у России главным образом топливо: объем его поставок в июле сократился на 10,5% по сравнению с июлем - до 7,2 миллиарда долларов. Далее расположились руды различных металлов, их Китай импортировал из РФ на 412,6 миллиона долларов. Третье место заняла медь 333,9 миллиона долларов против 80,4 миллиона месяцем ранее. Замкнули пятерку главных продуктов, закупаемых Китаем в России, древесина - 299,7 миллиона долларов и алюминий - 255,4 миллиона. Общие объемы экспорта Китаем товаров в Россию составили почти 10 миллиардов долларов, а импорта - 9,7 миллиарда. Таким образом июль стал первым месяцем в этом году, когда стоимость поставок товаров из Китая превышает стоимость российского экспорта. Последний раз такая ситуация наблюдалась в июле прошлого года. Всего в июле российско-китайская торговля снизилась на 2,97% по сравнению с июнем - до 19,7 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240523/avtomobili-1947790208.html
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китай, россия, в мире
Китай, Россия, В мире
Названы главные товары российско-китайской торговли в июле

Топливо и транспорт стали главными товарами российско-китайской торговли в июле

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкКПП Маньчжоули на китайско-российской границе
КПП Маньчжоули на китайско-российской границе - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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КПП Маньчжоули на китайско-российской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Главными товарами китайско-российской торговли по итогам июля стали топливо и оборудование, а также транспорт, пластмассовые изделия и медь, подсчитало РИА Новости на основании данных китайской таможни.
Так, по итогам июля 2024 года основным товаром, которые Россия покупала из Китая стало оборудование. Его было поставлено на 3,7 миллиарда долларов - на 2,2% больше, чем в июне. К этой группе товаров, например, относятся электрические двигатели, генераторы, трансформаторы, разные бытовые устройства, турбины, котлы и так далее.
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В свою очередь Китай закупал у России главным образом топливо: объем его поставок в июле сократился на 10,5% по сравнению с июлем - до 7,2 миллиарда долларов.
Далее расположились руды различных металлов, их Китай импортировал из РФ на 412,6 миллиона долларов. Третье место заняла медь 333,9 миллиона долларов против 80,4 миллиона месяцем ранее.
Замкнули пятерку главных продуктов, закупаемых Китаем в России, древесина - 299,7 миллиона долларов и алюминий - 255,4 миллиона.
Общие объемы экспорта Китаем товаров в Россию составили почти 10 миллиардов долларов, а импорта - 9,7 миллиарда. Таким образом июль стал первым месяцем в этом году, когда стоимость поставок товаров из Китая превышает стоимость российского экспорта. Последний раз такая ситуация наблюдалась в июле прошлого года. Всего в июле российско-китайская торговля снизилась на 2,97% по сравнению с июнем - до 19,7 миллиарда долларов.
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