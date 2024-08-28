https://ria.ru/20240828/toplivo-1969060993.html

Росстат скрыл данные о производстве нефтепродуктов

Росстат скрыл данные о производстве нефтепродуктов - РИА Новости, 28.08.2024

Росстат скрыл данные о производстве нефтепродуктов

Росстат закрыл статистику о производстве нефтепродуктов, в частности, дизельного топлива, прямогонного бензина (используется как сырье в нефтехимии) и... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T19:34

2024-08-28T19:34

2024-08-28T19:35

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Росстат закрыл статистику о производстве нефтепродуктов, в частности, дизельного топлива, прямогонного бензина (используется как сырье в нефтехимии) и сжиженного пропана и бутана, обратил внимание корреспондент РИА Новости. Так, из ежемесячной статистики Росстата, опубликованной ведомством в среду, в таблицах о промышленном производстве в январе-июле пропали данные о производстве нефтепродуктов. Ранее в мае Минэнерго РФ уже скрывало ежемесячную статистику Росстата по выпуску бензина, а также недельные данные по производству автомобильного топлива. Как тогда объясняли РИА Новости в министерстве, решение было принято для обеспечения информационной безопасности рынка нефтепродуктов. Учитывая геополитическую ситуацию, раскрытие такой информации может дать повод для манипулирования рынком его недобросовестным участникам, отмечали в Минэнерго. В июне, когда статистическое ведомство в последний раз раскрывало данные по выпуску топлива, производство дизельного топлива сократилось на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,8 миллиона тонн. Выпуск дизтоплива за январь-май составлял 35,9 миллиона тонн, а за январь-июнь - 42,7 миллиона тонн.

https://ria.ru/20240828/benzin--1969059242.html

https://ria.ru/20240815/benzin-1966286107.html

россия

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство энергетики рф (минэнерго россии)