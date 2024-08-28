Рейтинг@Mail.ru
Танкисты уничтожили огневую позицию ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 28.08.2024 (обновлено: 08:43 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/tankisty-1968876327.html
Танкисты уничтожили огневую позицию ВСУ на Донецком направлении
Танкисты уничтожили огневую позицию ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 28.08.2024
Танкисты уничтожили огневую позицию ВСУ на Донецком направлении
Танкисты 1-й Славянской бригады "Южной" группировки войск при выполнении огневых задач уничтожили личный состав ВСУ на донецком направлении, сообщили... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T05:02
2024-08-28T08:43
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
т-90м
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968890397_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b926652d6e2718d8c783e6ce51a96f1a.jpg
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Танкисты 1-й Славянской бригады "Южной" группировки войск при выполнении огневых задач уничтожили личный состав ВСУ на донецком направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Противника накрывали. Он укрылся в этом здании и поступил приказ его разобрать. Лично не видел, ну если сидели, значит, уже не сидят. Каждый день пехоту поддерживаем в наступательных действиях. Днем. Ночью. И враг уже не может держать оборону здесь. Начинает отступать", - рассказал командир танка Т-90М с позывным "Дёс" на видео, которое предоставило МО. Как говорится в сообщении ведомства, в ходе выполнения боевых задач разведкой было выявлено укрытие личного состава ВСУ на донецкой линии фронта. Экипажу танка Т-90М "Прорыв" 1-й "Славянской" бригады была поставлена задача выдвинуться на закрытую огневую позицию и нанести удар по обнаруженной цели. Танкисты в кратчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар. Благодаря корректировке огня с разведывательного БПЛА в режиме реального времени, танковый экипаж нанес несколько точных и эффективных ударов по расположению противника. В результате весь личный состав украинских военных был уничтожен.
https://ria.ru/20240828/tsena-1968868796.html
https://ria.ru/20240828/udary-1968870111.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Танкист об уничтожении огневой позиции ВСУ на донецком направлении
Танкисты 1-й Славянской бригады "Южной" группировки войск уничтожили личный состав ВСУ на донецком направлении, сообщили в Минобороны.
2024-08-28T05:02
true
PT1M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968890397_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7d237633d09d62e580835f1d3deabb22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, т-90м, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-90М, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Танкисты уничтожили огневую позицию ВСУ на Донецком направлении

МО: танк Т-90М "Прорыв" уничтожил огневую позицию ВСУ на Донецком направлении

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Танкисты 1-й Славянской бригады "Южной" группировки войск при выполнении огневых задач уничтожили личный состав ВСУ на донецком направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Противника накрывали. Он укрылся в этом здании и поступил приказ его разобрать. Лично не видел, ну если сидели, значит, уже не сидят. Каждый день пехоту поддерживаем в наступательных действиях. Днем. Ночью. И враг уже не может держать оборону здесь. Начинает отступать", - рассказал командир танка Т-90М с позывным "Дёс" на видео, которое предоставило МО.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
"Сырский поплатился". В США назвали последствия атаки ВСУ в Курской области
Вчера, 02:02
Как говорится в сообщении ведомства, в ходе выполнения боевых задач разведкой было выявлено укрытие личного состава ВСУ на донецкой линии фронта. Экипажу танка Т-90М "Прорыв" 1-й "Славянской" бригады была поставлена задача выдвинуться на закрытую огневую позицию и нанести удар по обнаруженной цели. Танкисты в кратчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар.
Благодаря корректировке огня с разведывательного БПЛА в режиме реального времени, танковый экипаж нанес несколько точных и эффективных ударов по расположению противника. В результате весь личный состав украинских военных был уничтожен.
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
"Самые передовые". На Западе сделали заявление после ударов ВКС по Украине
Вчера, 02:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныТ-90МВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала