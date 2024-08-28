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Танкисты уничтожили огневую позицию ВСУ на Донецком направлении

Танкисты уничтожили огневую позицию ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 28.08.2024

Танкисты уничтожили огневую позицию ВСУ на Донецком направлении

Танкисты 1-й Славянской бригады "Южной" группировки войск при выполнении огневых задач уничтожили личный состав ВСУ на донецком направлении, сообщили... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T05:02

2024-08-28T05:02

2024-08-28T08:43

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Танкисты 1-й Славянской бригады "Южной" группировки войск при выполнении огневых задач уничтожили личный состав ВСУ на донецком направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Противника накрывали. Он укрылся в этом здании и поступил приказ его разобрать. Лично не видел, ну если сидели, значит, уже не сидят. Каждый день пехоту поддерживаем в наступательных действиях. Днем. Ночью. И враг уже не может держать оборону здесь. Начинает отступать", - рассказал командир танка Т-90М с позывным "Дёс" на видео, которое предоставило МО. Как говорится в сообщении ведомства, в ходе выполнения боевых задач разведкой было выявлено укрытие личного состава ВСУ на донецкой линии фронта. Экипажу танка Т-90М "Прорыв" 1-й "Славянской" бригады была поставлена задача выдвинуться на закрытую огневую позицию и нанести удар по обнаруженной цели. Танкисты в кратчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар. Благодаря корректировке огня с разведывательного БПЛА в режиме реального времени, танковый экипаж нанес несколько точных и эффективных ударов по расположению противника. В результате весь личный состав украинских военных был уничтожен.

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Танкист об уничтожении огневой позиции ВСУ на донецком направлении Танкисты 1-й Славянской бригады "Южной" группировки войск уничтожили личный состав ВСУ на донецком направлении, сообщили в Минобороны. 2024-08-28T05:02 true PT1M46S

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россия, вооруженные силы украины, т-90м, вооруженные силы рф, безопасность