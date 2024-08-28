https://ria.ru/20240828/tanker-1969080172.html

Миссия Ирана в ООН: хуситы дали согласие на доступ к горящему танкеру

Миссия Ирана в ООН: хуситы дали согласие на доступ к горящему танкеру - РИА Новости, 28.08.2024

Миссия Ирана в ООН: хуситы дали согласие на доступ к горящему танкеру

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) согласилось на временное перемирие, чтобы буксиры и спасательные суда подошли к горящему танкеру... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T22:23

2024-08-28T22:23

2024-08-28T23:39

в мире

красное море

греция

йемен

ансар алла

евросоюз

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 28 авг – РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) согласилось на временное перемирие, чтобы буксиры и спасательные суда подошли к горящему танкеру Sounion, заявили в миссии Ирана в ООН. "После возникновения пожара на нефтяном танкере, который перевозил нефть для (сионистского - ред.) режима, и последующей экологической опасности несколько стран обратились к "Ансар Алла" с просьбой о временном перемирии для входа буксиров и спасательных судов в район инцидента. Учитывая гуманитарные и экологические соображения, "Ансар Алла" удовлетворила эту просьбу", – сказали журналистам в иранском постпредстве. Как сообщали на прошлой неделе западные СМИ со ссылкой на министерство судоходства и островной политики Греции, вблизи Ходейды атаке подвергся нефтяной танкер Sounion под флагом Греции, принадлежащий греческой компании Delta Tankers. СМИ передавали, что в состав экипажа входят 25 человек, включая филиппинцев и двух граждан РФ. При атаке никто не пострадал, экипаж атакованного судна был эвакуирован силами миссии ЕС Aspides в Красном море. Миссия ЕС Aspides сообщила 26 августа, что судно остается на якоре в той же точке в международных водах и продолжает гореть, при этом минимум пять очагов возгорания находятся вокруг люков нефтяных танков. Явных признаков разлива нефти нет, отметили ранее в Aspides.

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

https://ria.ru/20240609/ataka-1951794230.html

красное море

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йемен

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в мире, красное море, греция, йемен, ансар алла, евросоюз, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году