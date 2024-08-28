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Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка в Курской области

Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка в Курской области - РИА Новости, 28.08.2024

Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка в Курской области

Российские военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили танк ВСУ с помощью FPV-дрона, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T14:33

2024-08-28T14:33

2024-08-28T14:38

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили танк ВСУ с помощью FPV-дрона, сообщило Минобороны."В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" выявили движение и стрельбу танка ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по танку противника", - говорится в сообщении.В результате прямого попадания FPV-дрона танк боевиков ВСУ был уничтожен, добавили в ведомстве.На кадрах объективного контроля, обнародованными МО, видны мощные взрывы, детонация боекомплекта танка ВСУ и пожар.

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

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Уничтожение танка ВСУ дроном в приграничном районе Курской области Минобороны опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ дроном в приграничном районе Курской области 2024-08-28T14:33 true PT0M38S

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курская область, в мире, вооруженные силы украины