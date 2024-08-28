Рейтинг@Mail.ru
Т-Банк запустил бесплатный аналог сервиса Miro - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/t-bank-1968899136.html
Т-Банк запустил бесплатный аналог сервиса Miro
Т-Банк запустил бесплатный аналог сервиса Miro - РИА Новости, 28.08.2024
Т-Банк запустил бесплатный аналог сервиса Miro
Т-Банк выводит на рынок собственную онлайн-платформу Unidraw, которая является аналогом сервиса Miro, сообщили в компании. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T09:51
2024-08-28T09:51
технологии
россия
т-банк (ао «тинькофф банк»)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_54c99677e36daaf89316ddc9083d9294.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Т-Банк выводит на рынок собственную онлайн-платформу Unidraw, которая является аналогом сервиса Miro, сообщили в компании. Ранее данный сервис использовался только сотрудниками, теперь компания открыла бесплатный доступ к beta-версии платформы для всех пользователей. Сервис представляет собой интерактивную онлайн-доску, на которой можно разрабатывать стратегии, планировать рабочую неделю, вести конспект встречи и работать всей командой удаленно. Для этого в ней предусмотрены инструменты для создания графиков, диаграмм, стикеров и пр. Данный сервис позволяет перенести данные из Miro. Авторизоваться на платформе можно с помощью Т-ID. "На первых этапах создания продукта нашей основной задачей было закрыть потребность в бесконечном пространстве для рисования при онлайн-встречах, но в дальнейшем Unidraw освоил основные функции популярного сервиса и стал востребованнее его внутри команды. Стабильный рост числа пользователей дает компании большой импульс на дальнейшее развитие продукта. Сейчас мы готовы поделиться успешным кейсом и представить это решение российскому рынку бесплатно", - приводятся в сообщении слова Вячеслава Цыганова, директора по информационным технологиям Т-Банка. Miro - интерактивная онлайн-доска, на которой можно рисовать, писать, размещать файлы, диаграммы и другие элементы. Ее используют для хранения, обмена и визуализации информации, например при работе над проектом. Платформа также популярна среди репетиторов, университетов и школ, так как одновременно над одним проектом может работать неограниченное число людей. Ранее в августе пользователи Miro из России и Белоруссии начали получать письма об ограничении доступа к сервису с 12 сентября. Так, в одном письме отмечается, что Miro должна следовать всем нормативным актам в ЕС и США, включая санкции и другие требования по соблюдению торговых норм. Минфин США в июне опубликовал документ, согласно которому компаниям и гражданам США запрещается оказывать лицам, находящимся на территории РФ, услуги IT-консалтинга и разработки программного обеспечения (ПО), услуги по технической поддержке и предоставлять облачные сервисы.
https://ria.ru/20240816/uchenye-1966528182.html
https://ria.ru/20240815/servis-1966236698.html
https://ria.ru/20240605/moshenniki-1950789097.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_260:0:1971:1283_1920x0_80_0_0_60ec891bf1b8074d67e6170716f78fbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, т-банк (ао «тинькофф банк»)
Технологии, Россия, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)

Т-Банк запустил бесплатный аналог сервиса Miro

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Т-Банк выводит на рынок собственную онлайн-платформу Unidraw, которая является аналогом сервиса Miro, сообщили в компании.
Ранее данный сервис использовался только сотрудниками, теперь компания открыла бесплатный доступ к beta-версии платформы для всех пользователей.
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Российские ученые ускорили работу ИИ с длинным текстом
16 августа, 10:00
Сервис представляет собой интерактивную онлайн-доску, на которой можно разрабатывать стратегии, планировать рабочую неделю, вести конспект встречи и работать всей командой удаленно. Для этого в ней предусмотрены инструменты для создания графиков, диаграмм, стикеров и пр.
Данный сервис позволяет перенести данные из Miro. Авторизоваться на платформе можно с помощью Т-ID.
"На первых этапах создания продукта нашей основной задачей было закрыть потребность в бесконечном пространстве для рисования при онлайн-встречах, но в дальнейшем Unidraw освоил основные функции популярного сервиса и стал востребованнее его внутри команды. Стабильный рост числа пользователей дает компании большой импульс на дальнейшее развитие продукта. Сейчас мы готовы поделиться успешным кейсом и представить это решение российскому рынку бесплатно", - приводятся в сообщении слова Вячеслава Цыганова, директора по информационным технологиям Т-Банка.
Мужчина со смартфоном возле компьютера - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
В России появился банковский сервис по финансовому здоровью
15 августа, 08:00
Miro - интерактивная онлайн-доска, на которой можно рисовать, писать, размещать файлы, диаграммы и другие элементы. Ее используют для хранения, обмена и визуализации информации, например при работе над проектом. Платформа также популярна среди репетиторов, университетов и школ, так как одновременно над одним проектом может работать неограниченное число людей.
Ранее в августе пользователи Miro из России и Белоруссии начали получать письма об ограничении доступа к сервису с 12 сентября. Так, в одном письме отмечается, что Miro должна следовать всем нормативным актам в ЕС и США, включая санкции и другие требования по соблюдению торговых норм.
Минфин США в июне опубликовал документ, согласно которому компаниям и гражданам США запрещается оказывать лицам, находящимся на территории РФ, услуги IT-консалтинга и разработки программного обеспечения (ПО), услуги по технической поддержке и предоставлять облачные сервисы.
Координационная встреча-сессия с участием представителей банков, мобильных операторов и регуляторов на площадке Т-Двора в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
"Технологический купол" для россиян поможет победить телефонных мошенников
5 июня, 19:43
 
ТехнологииРоссияТ-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала