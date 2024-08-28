https://ria.ru/20240828/t-bank-1968899136.html
Т-Банк запустил бесплатный аналог сервиса Miro
Т-Банк запустил бесплатный аналог сервиса Miro - РИА Новости, 28.08.2024
Т-Банк запустил бесплатный аналог сервиса Miro
Т-Банк выводит на рынок собственную онлайн-платформу Unidraw, которая является аналогом сервиса Miro, сообщили в компании. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T09:51
2024-08-28T09:51
2024-08-28T09:51
технологии
россия
т-банк (ао «тинькофф банк»)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_54c99677e36daaf89316ddc9083d9294.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Т-Банк выводит на рынок собственную онлайн-платформу Unidraw, которая является аналогом сервиса Miro, сообщили в компании. Ранее данный сервис использовался только сотрудниками, теперь компания открыла бесплатный доступ к beta-версии платформы для всех пользователей. Сервис представляет собой интерактивную онлайн-доску, на которой можно разрабатывать стратегии, планировать рабочую неделю, вести конспект встречи и работать всей командой удаленно. Для этого в ней предусмотрены инструменты для создания графиков, диаграмм, стикеров и пр. Данный сервис позволяет перенести данные из Miro. Авторизоваться на платформе можно с помощью Т-ID. "На первых этапах создания продукта нашей основной задачей было закрыть потребность в бесконечном пространстве для рисования при онлайн-встречах, но в дальнейшем Unidraw освоил основные функции популярного сервиса и стал востребованнее его внутри команды. Стабильный рост числа пользователей дает компании большой импульс на дальнейшее развитие продукта. Сейчас мы готовы поделиться успешным кейсом и представить это решение российскому рынку бесплатно", - приводятся в сообщении слова Вячеслава Цыганова, директора по информационным технологиям Т-Банка. Miro - интерактивная онлайн-доска, на которой можно рисовать, писать, размещать файлы, диаграммы и другие элементы. Ее используют для хранения, обмена и визуализации информации, например при работе над проектом. Платформа также популярна среди репетиторов, университетов и школ, так как одновременно над одним проектом может работать неограниченное число людей. Ранее в августе пользователи Miro из России и Белоруссии начали получать письма об ограничении доступа к сервису с 12 сентября. Так, в одном письме отмечается, что Miro должна следовать всем нормативным актам в ЕС и США, включая санкции и другие требования по соблюдению торговых норм. Минфин США в июне опубликовал документ, согласно которому компаниям и гражданам США запрещается оказывать лицам, находящимся на территории РФ, услуги IT-консалтинга и разработки программного обеспечения (ПО), услуги по технической поддержке и предоставлять облачные сервисы.
https://ria.ru/20240816/uchenye-1966528182.html
https://ria.ru/20240815/servis-1966236698.html
https://ria.ru/20240605/moshenniki-1950789097.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_260:0:1971:1283_1920x0_80_0_0_60ec891bf1b8074d67e6170716f78fbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, т-банк (ао «тинькофф банк»)
Технологии, Россия, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Т-Банк выводит на рынок собственную онлайн-платформу Unidraw, которая является аналогом сервиса Miro, сообщили в компании.
Ранее данный сервис использовался только сотрудниками, теперь компания открыла бесплатный доступ к beta-версии платформы для всех пользователей.
Сервис представляет собой интерактивную онлайн-доску, на которой можно разрабатывать стратегии, планировать рабочую неделю, вести конспект встречи и работать всей командой удаленно. Для этого в ней предусмотрены инструменты для создания графиков, диаграмм, стикеров и пр.
Данный сервис позволяет перенести данные из Miro. Авторизоваться на платформе можно с помощью Т-ID.
"На первых этапах создания продукта нашей основной задачей было закрыть потребность в бесконечном пространстве для рисования при онлайн-встречах, но в дальнейшем Unidraw освоил основные функции популярного сервиса и стал востребованнее его внутри команды. Стабильный рост числа пользователей дает компании большой импульс на дальнейшее развитие продукта. Сейчас мы готовы поделиться успешным кейсом и представить это решение российскому рынку бесплатно", - приводятся в сообщении слова Вячеслава Цыганова, директора по информационным технологиям Т-Банка.
Miro - интерактивная онлайн-доска, на которой можно рисовать, писать, размещать файлы, диаграммы и другие элементы. Ее используют для хранения, обмена и визуализации информации, например при работе над проектом. Платформа также популярна среди репетиторов, университетов и школ, так как одновременно над одним проектом может работать неограниченное число людей.
Ранее в августе пользователи Miro из России
и Белоруссии начали получать письма об ограничении доступа к сервису с 12 сентября. Так, в одном письме отмечается, что Miro должна следовать всем нормативным актам в ЕС и США, включая санкции и другие требования по соблюдению торговых норм.
Минфин США в июне опубликовал документ, согласно которому компаниям и гражданам США запрещается оказывать лицам, находящимся на территории РФ, услуги IT-консалтинга и разработки программного обеспечения (ПО), услуги по технической поддержке и предоставлять облачные сервисы.