https://ria.ru/20240828/t-bank-1968899136.html

Т-Банк запустил бесплатный аналог сервиса Miro

Т-Банк запустил бесплатный аналог сервиса Miro - РИА Новости, 28.08.2024

Т-Банк запустил бесплатный аналог сервиса Miro

Т-Банк выводит на рынок собственную онлайн-платформу Unidraw, которая является аналогом сервиса Miro, сообщили в компании. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T09:51

2024-08-28T09:51

2024-08-28T09:51

технологии

россия

т-банк (ао «тинькофф банк»)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Т-Банк выводит на рынок собственную онлайн-платформу Unidraw, которая является аналогом сервиса Miro, сообщили в компании. Ранее данный сервис использовался только сотрудниками, теперь компания открыла бесплатный доступ к beta-версии платформы для всех пользователей. Сервис представляет собой интерактивную онлайн-доску, на которой можно разрабатывать стратегии, планировать рабочую неделю, вести конспект встречи и работать всей командой удаленно. Для этого в ней предусмотрены инструменты для создания графиков, диаграмм, стикеров и пр. Данный сервис позволяет перенести данные из Miro. Авторизоваться на платформе можно с помощью Т-ID. "На первых этапах создания продукта нашей основной задачей было закрыть потребность в бесконечном пространстве для рисования при онлайн-встречах, но в дальнейшем Unidraw освоил основные функции популярного сервиса и стал востребованнее его внутри команды. Стабильный рост числа пользователей дает компании большой импульс на дальнейшее развитие продукта. Сейчас мы готовы поделиться успешным кейсом и представить это решение российскому рынку бесплатно", - приводятся в сообщении слова Вячеслава Цыганова, директора по информационным технологиям Т-Банка. Miro - интерактивная онлайн-доска, на которой можно рисовать, писать, размещать файлы, диаграммы и другие элементы. Ее используют для хранения, обмена и визуализации информации, например при работе над проектом. Платформа также популярна среди репетиторов, университетов и школ, так как одновременно над одним проектом может работать неограниченное число людей. Ранее в августе пользователи Miro из России и Белоруссии начали получать письма об ограничении доступа к сервису с 12 сентября. Так, в одном письме отмечается, что Miro должна следовать всем нормативным актам в ЕС и США, включая санкции и другие требования по соблюдению торговых норм. Минфин США в июне опубликовал документ, согласно которому компаниям и гражданам США запрещается оказывать лицам, находящимся на территории РФ, услуги IT-консалтинга и разработки программного обеспечения (ПО), услуги по технической поддержке и предоставлять облачные сервисы.

https://ria.ru/20240816/uchenye-1966528182.html

https://ria.ru/20240815/servis-1966236698.html

https://ria.ru/20240605/moshenniki-1950789097.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, т-банк (ао «тинькофф банк»)