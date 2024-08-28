https://ria.ru/20240828/svo-1969023783.html

Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась в зону СВО

Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась в зону СВО - РИА Новости, 28.08.2024

Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась в зону СВО

Очередная группа добровольцев, прошедших подготовку на базе Российского университета спецназа (РУС), выдвинулась из Чечни в зону проведения специальной военной... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T16:44

2024-08-28T16:44

2024-08-28T16:44

специальная военная операция на украине

россия

грозный

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 28 авг - РИА Новости. Очередная группа добровольцев, прошедших подготовку на базе Российского университета спецназа (РУС), выдвинулась из Чечни в зону проведения специальной военной операции, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО выдвинулась очередная группа добровольцев. Перед этим они прошли всю необходимую подготовку на базе Российского университета спецназа имени президента России Владимира Путина", – рассказал Кадыров. По его словам, лучшие инструкторы РУС обучили добровольцев всему необходимому для эффективного ведения боя в различных условиях, а региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил бойцов комплектами обмундирования и всеми необходимыми спецсредствами.

https://ria.ru/20240824/akhmat-1968181617.html

россия

грозный

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россия, грозный, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)