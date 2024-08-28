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Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась в зону СВО
Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась в зону СВО - РИА Новости, 28.08.2024
Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась в зону СВО
Очередная группа добровольцев, прошедших подготовку на базе Российского университета спецназа (РУС), выдвинулась из Чечни в зону проведения специальной военной... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T16:44
2024-08-28T16:44
2024-08-28T16:44
специальная военная операция на украине
россия
грозный
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 28 авг - РИА Новости. Очередная группа добровольцев, прошедших подготовку на базе Российского университета спецназа (РУС), выдвинулась из Чечни в зону проведения специальной военной операции, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО выдвинулась очередная группа добровольцев. Перед этим они прошли всю необходимую подготовку на базе Российского университета спецназа имени президента России Владимира Путина", – рассказал Кадыров. По его словам, лучшие инструкторы РУС обучили добровольцев всему необходимому для эффективного ведения боя в различных условиях, а региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил бойцов комплектами обмундирования и всеми необходимыми спецсредствами.
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россия, грозный, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Грозный, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась в зону СВО
Кадыров: из Чечни в зону спецоперации выдвинулась очередная группа добровольцев