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Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась в зону СВО - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:44 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/svo-1969023783.html
Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась в зону СВО
Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась в зону СВО - РИА Новости, 28.08.2024
Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась в зону СВО
Очередная группа добровольцев, прошедших подготовку на базе Российского университета спецназа (РУС), выдвинулась из Чечни в зону проведения специальной военной... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T16:44
2024-08-28T16:44
специальная военная операция на украине
россия
грозный
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 28 авг - РИА Новости. Очередная группа добровольцев, прошедших подготовку на базе Российского университета спецназа (РУС), выдвинулась из Чечни в зону проведения специальной военной операции, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО выдвинулась очередная группа добровольцев. Перед этим они прошли всю необходимую подготовку на базе Российского университета спецназа имени президента России Владимира Путина", – рассказал Кадыров. По его словам, лучшие инструкторы РУС обучили добровольцев всему необходимому для эффективного ведения боя в различных условиях, а региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил бойцов комплектами обмундирования и всеми необходимыми спецсредствами.
https://ria.ru/20240824/akhmat-1968181617.html
россия
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россия, грозный, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Грозный, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась в зону СВО

Кадыров: из Чечни в зону спецоперации выдвинулась очередная группа добровольцев

© Kadyrov_95/TelegramГруппа добровольцев, прошедших подготовку на базе РУС, выдвинулась из Чечни в зону проведения СВО
Группа добровольцев, прошедших подготовку на базе РУС, выдвинулась из Чечни в зону проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Kadyrov_95/Telegram
Группа добровольцев, прошедших подготовку на базе РУС, выдвинулась из Чечни в зону проведения СВО
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 28 авг - РИА Новости. Очередная группа добровольцев, прошедших подготовку на базе Российского университета спецназа (РУС), выдвинулась из Чечни в зону проведения специальной военной операции, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
"Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО выдвинулась очередная группа добровольцев. Перед этим они прошли всю необходимую подготовку на базе Российского университета спецназа имени президента России Владимира Путина", – рассказал Кадыров.
По его словам, лучшие инструкторы РУС обучили добровольцев всему необходимому для эффективного ведения боя в различных условиях, а региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил бойцов комплектами обмундирования и всеми необходимыми спецсредствами.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияГрозныйРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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