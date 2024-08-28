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Патрушев поручил главам регионов контролировать график ликвидации свалок - РИА Новости, 28.08.2024
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15:43 28.08.2024 (обновлено: 15:51 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/svalki-1969005930.html
Патрушев поручил главам регионов контролировать график ликвидации свалок
Патрушев поручил главам регионов контролировать график ликвидации свалок - РИА Новости, 28.08.2024
Патрушев поручил главам регионов контролировать график ликвидации свалок
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил главам регионов лично контролировать график и кассовое освоение ликвидации свалок, сообщили в аппарате вице-премьера. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T15:43
2024-08-28T15:51
россия
дмитрий патрушев
александр козлов (глава минприроды)
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
происшествия
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил главам регионов лично контролировать график и кассовое освоение ликвидации свалок, сообщили в аппарате вице-премьера. Патрушев провел совещание, посвященное реализации федпроекта "Чистая страна". В нем приняли участие министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и представители региональных органов исполнительной власти. "По данным Минприроды, восемь регионов не выдерживают графики корректировки проектной документации. Вице-премьер подчеркнул, что все объекты должны быть ликвидированы до 20 ноября. По итогам совещания Дмитрий Патрушев поручил руководителям регионов лично контролировать исполнение графиков и кассовое освоение по каждому объекту до полного завершения работ", - говорится в сообщении. Вице-премьер отметил, что на данный момент в процессе ликвидации остаются 56 свалок в границах городов (всего в рамках федпроекта должна быть ликвидирована 191 свалка). По данным Патрушева, в целом по стране в зоне риска находятся 19 свалок. Федеральный проект "Чистая страна" включен в национальный проект "Экология", предусматривает рекультивацию несанкционированных свалок на территории России, а также наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. Его цель - ликвидировать к концу 2024 года 191 несанкционированную свалку и 88 объектов накопленного вреда окружающей среде.
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россия, дмитрий патрушев, александр козлов (глава минприроды), светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), происшествия
Россия, Дмитрий Патрушев, Александр Козлов (глава Минприроды), Светлана Радионова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Происшествия
Патрушев поручил главам регионов контролировать график ликвидации свалок

Патрушев поручил главам регионов лично контролировать график ликвидации свалок

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Дмитрий Патрушев провел совещание, посвященное реализации федерального проекта "Чистая страна"
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев провел совещание, посвященное реализации федерального проекта Чистая страна - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев провел совещание, посвященное реализации федерального проекта "Чистая страна"
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил главам регионов лично контролировать график и кассовое освоение ликвидации свалок, сообщили в аппарате вице-премьера.
Патрушев провел совещание, посвященное реализации федпроекта "Чистая страна". В нем приняли участие министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и представители региональных органов исполнительной власти.
"По данным Минприроды, восемь регионов не выдерживают графики корректировки проектной документации. Вице-премьер подчеркнул, что все объекты должны быть ликвидированы до 20 ноября. По итогам совещания Дмитрий Патрушев поручил руководителям регионов лично контролировать исполнение графиков и кассовое освоение по каждому объекту до полного завершения работ", - говорится в сообщении.
Вице-премьер отметил, что на данный момент в процессе ликвидации остаются 56 свалок в границах городов (всего в рамках федпроекта должна быть ликвидирована 191 свалка). По данным Патрушева, в целом по стране в зоне риска находятся 19 свалок.
Федеральный проект "Чистая страна" включен в национальный проект "Экология", предусматривает рекультивацию несанкционированных свалок на территории России, а также наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. Его цель - ликвидировать к концу 2024 года 191 несанкционированную свалку и 88 объектов накопленного вреда окружающей среде.
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РоссияДмитрий ПатрушевАлександр Козлов (глава Минприроды)Светлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Происшествия
 
 
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