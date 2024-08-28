https://ria.ru/20240828/svalki-1969005930.html

Патрушев поручил главам регионов контролировать график ликвидации свалок

Патрушев поручил главам регионов контролировать график ликвидации свалок - РИА Новости, 28.08.2024

Патрушев поручил главам регионов контролировать график ликвидации свалок

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил главам регионов лично контролировать график и кассовое освоение ликвидации свалок, сообщили в аппарате вице-премьера. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T15:43

2024-08-28T15:43

2024-08-28T15:51

россия

дмитрий патрушев

александр козлов (глава минприроды)

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

происшествия

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил главам регионов лично контролировать график и кассовое освоение ликвидации свалок, сообщили в аппарате вице-премьера. Патрушев провел совещание, посвященное реализации федпроекта "Чистая страна". В нем приняли участие министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и представители региональных органов исполнительной власти. "По данным Минприроды, восемь регионов не выдерживают графики корректировки проектной документации. Вице-премьер подчеркнул, что все объекты должны быть ликвидированы до 20 ноября. По итогам совещания Дмитрий Патрушев поручил руководителям регионов лично контролировать исполнение графиков и кассовое освоение по каждому объекту до полного завершения работ", - говорится в сообщении. Вице-премьер отметил, что на данный момент в процессе ликвидации остаются 56 свалок в границах городов (всего в рамках федпроекта должна быть ликвидирована 191 свалка). По данным Патрушева, в целом по стране в зоне риска находятся 19 свалок. Федеральный проект "Чистая страна" включен в национальный проект "Экология", предусматривает рекультивацию несанкционированных свалок на территории России, а также наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. Его цель - ликвидировать к концу 2024 года 191 несанкционированную свалку и 88 объектов накопленного вреда окружающей среде.

https://ria.ru/20240822/sosedi-1967638739.html

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россия, дмитрий патрушев, александр козлов (глава минприроды), светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), происшествия