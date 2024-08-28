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Житель Курска рассказал, как его мать эвакуировалась из Суджи - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:17 28.08.2024 (обновлено: 06:19 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/sudzha-1968879799.html
Житель Курска рассказал, как его мать эвакуировалась из Суджи
Житель Курска рассказал, как его мать эвакуировалась из Суджи - РИА Новости, 28.08.2024
Житель Курска рассказал, как его мать эвакуировалась из Суджи
Житель Курска Сергей Катречко, искавший почти неделю собственную мать, рассказал РИА Новости, что женщина за 14 часов прошла почти 50 километров пешком,... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T06:17
2024-08-28T06:19
специальная военная операция на украине
россия
суджа
курская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
курск
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КУРСК, 28 авг – РИА Новости. Житель Курска Сергей Катречко, искавший почти неделю собственную мать, рассказал РИА Новости, что женщина за 14 часов прошла почти 50 километров пешком, спасаясь от обстрелов и эвакуируясь из приграничной Суджи. Катречко проживает в Курске со своей семьей, иногда выбирается в командировки, в Судже у него живет мама - Наталья Васильевна. Она пропала во время обстрелов 6 августа, сын сразу начал поиски, прибегая к помощи волонтеров и полиции. Найти пропавшую удалось спустя почти неделю. Звонок от волонтеров со словами "Забирайте, это ваша мама - у нее сегодня День рождения", Катречко получил сразу, как только нашли женщину. "Она сейчас эвакуирована в ПВР, к психологу ходит, общается с психологом, потому что у нее стресс. Когда обстрелы эти все были, она пешком шла под этим всем из Суджи. Она прошла около 50 километров, она ходила, она вышла в чем была – в халате, в тапочках. Вышла и пошла. Она заблудилась, пошла туда, вышла не знает где, лесами, посадками, полями, где она только не ходила. Она вышла в 6.00 утра (мск) и ее волонтеры нашли, когда она вышла на связь, буквально часов в восемь вечера. С шести утра она ходила", - сказал Катречко. Сейчас с женщиной работают психологи, она начала восстанавливаться, добавил собеседник агентства. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 27 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6600 человек, 73 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240828/tsena-1968868796.html
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россия
суджа
курская область
курск
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россия, суджа, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, курск, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Суджа, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Курск, Происшествия
Житель Курска рассказал, как его мать эвакуировалась из Суджи

Искавший мать житель Курска рассказал, что она прошла почти 50 км под обстрелами

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСК, 28 авг – РИА Новости. Житель Курска Сергей Катречко, искавший почти неделю собственную мать, рассказал РИА Новости, что женщина за 14 часов прошла почти 50 километров пешком, спасаясь от обстрелов и эвакуируясь из приграничной Суджи.
Катречко проживает в Курске со своей семьей, иногда выбирается в командировки, в Судже у него живет мама - Наталья Васильевна. Она пропала во время обстрелов 6 августа, сын сразу начал поиски, прибегая к помощи волонтеров и полиции. Найти пропавшую удалось спустя почти неделю. Звонок от волонтеров со словами "Забирайте, это ваша мама - у нее сегодня День рождения", Катречко получил сразу, как только нашли женщину.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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"Она сейчас эвакуирована в ПВР, к психологу ходит, общается с психологом, потому что у нее стресс. Когда обстрелы эти все были, она пешком шла под этим всем из Суджи. Она прошла около 50 километров, она ходила, она вышла в чем была – в халате, в тапочках. Вышла и пошла. Она заблудилась, пошла туда, вышла не знает где, лесами, посадками, полями, где она только не ходила. Она вышла в 6.00 утра (мск) и ее волонтеры нашли, когда она вышла на связь, буквально часов в восемь вечера. С шести утра она ходила", - сказал Катречко.
Сейчас с женщиной работают психологи, она начала восстанавливаться, добавил собеседник агентства.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 27 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6600 человек, 73 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСуджаКурская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныКурскПроисшествия
 
 
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