https://ria.ru/20240828/strategiya-2030-1968903531.html

Филимонов поблагодарил вологжан, участвовавших в создании Стратегии-2030

Филимонов поблагодарил вологжан, участвовавших в создании Стратегии-2030 - РИА Новости, 28.08.2024

Филимонов поблагодарил вологжан, участвовавших в создании Стратегии-2030

В Юго-Западной башне Вологодского кремля врио губернатора региона Георгий Филимонов подвел итоги масштабного мозгового штурма, объединившего тысячи вологжан, он РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T10:12

2024-08-28T10:12

2024-08-28T10:12

вологодская область

череповецкий район

вологда

череповец

георгий филимонов

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В Юго-Западной башне Вологодского кремля врио губернатора региона Георгий Филимонов подвел итоги масштабного мозгового штурма, объединившего тысячи вологжан, он поблагодарил жителей за участие, сообщает пресс-служба областного Законодательного Собрания. Стратегия развития Вологодчины – новый формат, предложенный руководством области. Впервые возможность стать архитекторами своего будущего получили сами жители региона, что стало демонстрацией открытости власти и подтверждением тезиса "Власть для людей". Общественное обсуждение Стратегии-2030 началось в апреле. За три месяца были проведены 44 отраслевые стратегические сессии, собравшие 1350 участников. С июля по август прошла 31 территориальная стратегическая сессия с активом муниципальных образований. Параллельно был запущен сайт стратегия35.рф, на котором вологжане высказывали свои идеи по развитию региона. В этом марафоне инициатив принял участие каждый третий житель области. Общее количество посещений сайта превысило полумиллиона. "Мы провели многочисленные мозговые штурмы и сформировали "Стратегию 2.0" с ярко выраженным социальным акцентом развития региона. Важнее всего, чтобы наши земляки видели результаты работы правительства области здесь и сейчас, чтобы региональная власть начала приносить пользу в сферах здравоохранения, ЖКХ, образования, в строительном комплексе, чтобы города начали преображаться в режиме онлайн", - цитирует пресс-служба Филимонова. Врио губернатора высоко оценил активность вологжан. Он отметил, что ни одно из поступивших предложений не осталось без внимания. Изначально услышать голос каждого было одной из важнейших задач программы. Подробно о результатах проекта рассказал его куратор, председатель Законодательного Собрания Вологодчины Сергей Жестянников. По его словам, наибольшее количество предложений на сайте оставили жители Великоустюгского, Бабаевского, Вологодского округов, Череповецкого района, городов Вологда и Череповец. В то же время предложения даже после официального окончания приема не перестают поступать. На встрече свои идеи озвучили представители Харовска, Сокола, Тотьмы, Грязовца, Верховажья. Все они готовы продолжать дополнять Стратегию. "В разрезе муниципальных округов и районов мы увидели очень интересную картину. До 97% жителей округов принимали участие в голосовании. Мы делаем вывод, что стратегия – именно тот документ, который нужен нашим жителям. Сейчас важно выстроить работу так, чтобы собранные инициативы работали на протяжении 5-10 лет. Из года в год мы будем решить задачи, поставленные вологжанами. В этом и есть суть стратегии Филимонова", - объяснил спикер ЗСО, его слова приводит пресс-служба. На следующем этапе все собранные предложения будут собраны в один документ, а затем будут расшиты по отдельным блокам. По ряду инициатив необходимо привлечь федеральное финансирование. Для этого будет активно работать Школа глав и Проектный офис. Часть предложений будут "упакованы" в программы губернатора в рамках "Стратегии 2.0". Уже действует 29 программ на 31 миллиард рублей, причем эти показатели неокончательные. Приоритетность в реализации тех или иных проектов будет определяться на градостроительных советах, проведение которых стартует осенью.

https://ria.ru/20240814/vyplaty-1966256692.html

https://ria.ru/20240726/obekty-1962255561.html

https://ria.ru/20240802/vologodchina-1963760981.html

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Артем Смирнов

череповецкий район, вологда, череповец, георгий филимонов