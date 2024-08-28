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Подполье сообщило об ударе по сортировочной станции для боеприпасов в Сумах
Подполье сообщило об ударе по сортировочной станции для боеприпасов в Сумах - РИА Новости, 28.08.2024
Подполье сообщило об ударе по сортировочной станции для боеприпасов в Сумах
В Сумах нанесли удар по складам и сортировочной станции, где распределяют боеприпасы ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T22:01
2024-08-28T22:01
2024-08-28T22:26
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 28 авг — РИА Новости. В Сумах нанесли удар по складам и сортировочной станции, где распределяют боеприпасы ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Подпрыгнули диваны и столы в 22:25. Прилетело в стороне сортировочной части железнодорожного вокзала. Там находятся склады. Именно там происходит распределение боекомплекта по подразделениям", — рассказал он.В среду вечером украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах на фоне ранее объявленной воздушной тревоги.Нападение на Курскую областьУкраинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 28 августа, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли до семи тысяч военнослужащих и 74 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240828/medvedchuk-1968972993.html
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Подполье сообщило об ударе по сортировочной станции для боеприпасов в Сумах
Подполье: в Сумах ударили по складам и сортировочной станции для боеприпасов ВСУ