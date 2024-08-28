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Подполье сообщило об ударе по сортировочной станции для боеприпасов в Сумах - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:01 28.08.2024 (обновлено: 22:26 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/stantsiya-1969078048.html
Подполье сообщило об ударе по сортировочной станции для боеприпасов в Сумах
Подполье сообщило об ударе по сортировочной станции для боеприпасов в Сумах - РИА Новости, 28.08.2024
Подполье сообщило об ударе по сортировочной станции для боеприпасов в Сумах
В Сумах нанесли удар по складам и сортировочной станции, где распределяют боеприпасы ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T22:01
2024-08-28T22:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сергей лебедев
сумы
сумская область
брянская область
в мире
курская область
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ДОНЕЦК, 28 авг — РИА Новости. В Сумах нанесли удар по складам и сортировочной станции, где распределяют боеприпасы ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Подпрыгнули диваны и столы в 22:25. Прилетело в стороне сортировочной части железнодорожного вокзала. Там находятся склады. Именно там происходит распределение боекомплекта по подразделениям", — рассказал он.В среду вечером украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах на фоне ранее объявленной воздушной тревоги.Нападение на Курскую областьУкраинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 28 августа, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли до семи тысяч военнослужащих и 74 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240828/medvedchuk-1968972993.html
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вооруженные силы украины, сергей лебедев, сумы, сумская область, брянская область, в мире, курская область, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Сумы, Сумская область, Брянская область, В мире, Курская область, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударе по сортировочной станции для боеприпасов в Сумах

Подполье: в Сумах ударили по складам и сортировочной станции для боеприпасов ВСУ

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 авг — РИА Новости. В Сумах нанесли удар по складам и сортировочной станции, где распределяют боеприпасы ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Подпрыгнули диваны и столы в 22:25. Прилетело в стороне сортировочной части железнодорожного вокзала. Там находятся склады. Именно там происходит распределение боекомплекта по подразделениям", — рассказал он.
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В среду вечером украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах на фоне ранее объявленной воздушной тревоги.

Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями. Областной центр находится примерно в 30 километрах от госграницы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.

Нападение на Курскую область

Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным на 28 августа, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли до семи тысяч военнослужащих и 74 танка.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСергей ЛебедевСумыСумская областьБрянская областьВ миреКурская областьВалерий ГерасимовВооруженные силы РФ
 
 
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