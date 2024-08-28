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Кеннеди-младший не сможет сняться с выборов в двух штатах
Кеннеди-младший не сможет сняться с выборов в двух штатах - РИА Новости, 28.08.2024
Кеннеди-младший не сможет сняться с выборов в двух штатах
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, объявивший ранее, что снимется с выборов в колеблющихся штатах в пользу республиканца Дональда... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T19:04
2024-08-28T19:04
2024-08-28T19:04
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ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, объявивший ранее, что снимется с выборов в колеблющихся штатах в пользу республиканца Дональда Трампа, не сможет сделать это в Мичигане и Висконсине, сообщает Fox News. "Номинанты малых партий не могут исключить свое имя из бюллетеня, так что он останется в списке кандидатов", - цитирует телеканал пресс-службу госсекретаря штата Мичиган. В Висконсине избирательная комиссия проголосовала за то, чтобы сохранить Кеннеди-младшего в бюллетене, несмотря на то, что он попросил исключить его, говорится в сообщении. В пятницу Кеннеди заявил, что его имя останется в избирательных бюллетенях в большинстве штатов, кроме колеблющихся, где нет однозначной поддержки у демократов или республиканцев. Таким образом он рассчитывал не оттягивать голоса у Трампа. Целиком прекращать участие в выборной гонке политик не захотел, заявив лишь о приостановке кампании. Кеннеди сообщил, что хочет исключения из бюллетеня в порядка 10 колеблющихся штатах. Эксперты отмечают, что судьбу кандидатов, вероятно, решит голосование в 7 штатах, на которые приходятся чуть больше 90 голосов выборщиков. Мичиган даст победителю 15 голосов выборщиков, Висконсин - 10, всего их 538, для победы нужно 270. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, от Республиканцев - Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240823/kharris-1867615032.html
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в мире, мичиган, висконсин, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, роберт ф. кеннеди-младший
В мире, Мичиган, Висконсин, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, Роберт Ф. Кеннеди-младший
Кеннеди-младший не сможет сняться с выборов в двух штатах
Fox News: Кеннеди-младший не сможет сняться с выборов в Мичигане и Висконсине
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости.
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, объявивший ранее, что снимется с выборов в колеблющихся штатах в пользу республиканца Дональда Трампа, не сможет сделать это в Мичигане и Висконсине, сообщает Fox News
.
"Номинанты малых партий не могут исключить свое имя из бюллетеня, так что он останется в списке кандидатов", - цитирует телеканал пресс-службу госсекретаря штата Мичиган.
В Висконсине избирательная комиссия проголосовала за то, чтобы сохранить Кеннеди-младшего в бюллетене, несмотря на то, что он попросил исключить его, говорится в сообщении.
В пятницу Кеннеди заявил, что его имя останется в избирательных бюллетенях в большинстве штатов, кроме колеблющихся, где нет однозначной поддержки у демократов или республиканцев. Таким образом он рассчитывал не оттягивать голоса у Трампа. Целиком прекращать участие в выборной гонке политик не захотел, заявив лишь о приостановке кампании. Кеннеди сообщил, что хочет исключения из бюллетеня в порядка 10 колеблющихся штатах. Эксперты отмечают, что судьбу кандидатов, вероятно, решит голосование в 7 штатах, на которые приходятся чуть больше 90 голосов выборщиков. Мичиган даст победителю 15 голосов выборщиков, Висконсин - 10, всего их 538, для победы нужно 270.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, от Республиканцев - Дональд Трамп.