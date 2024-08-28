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Кеннеди-младший не сможет сняться с выборов в двух штатах

Кеннеди-младший не сможет сняться с выборов в двух штатах - РИА Новости, 28.08.2024

Кеннеди-младший не сможет сняться с выборов в двух штатах

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, объявивший ранее, что снимется с выборов в колеблющихся штатах в пользу республиканца Дональда... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T19:04

2024-08-28T19:04

2024-08-28T19:04

в мире

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висконсин

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камала харрис

выборы президента сша — 2024

роберт ф. кеннеди-младший

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ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, объявивший ранее, что снимется с выборов в колеблющихся штатах в пользу республиканца Дональда Трампа, не сможет сделать это в Мичигане и Висконсине, сообщает Fox News. "Номинанты малых партий не могут исключить свое имя из бюллетеня, так что он останется в списке кандидатов", - цитирует телеканал пресс-службу госсекретаря штата Мичиган. В Висконсине избирательная комиссия проголосовала за то, чтобы сохранить Кеннеди-младшего в бюллетене, несмотря на то, что он попросил исключить его, говорится в сообщении. В пятницу Кеннеди заявил, что его имя останется в избирательных бюллетенях в большинстве штатов, кроме колеблющихся, где нет однозначной поддержки у демократов или республиканцев. Таким образом он рассчитывал не оттягивать голоса у Трампа. Целиком прекращать участие в выборной гонке политик не захотел, заявив лишь о приостановке кампании. Кеннеди сообщил, что хочет исключения из бюллетеня в порядка 10 колеблющихся штатах. Эксперты отмечают, что судьбу кандидатов, вероятно, решит голосование в 7 штатах, на которые приходятся чуть больше 90 голосов выборщиков. Мичиган даст победителю 15 голосов выборщиков, Висконсин - 10, всего их 538, для победы нужно 270. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, от Республиканцев - Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240823/kharris-1867615032.html

https://ria.ru/20240818/mask-1966577771.html

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в мире, мичиган, висконсин, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, роберт ф. кеннеди-младший