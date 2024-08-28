https://ria.ru/20240828/ssha-1968943005.html

В США опасаются провалов в космической сфере из-за нехватки финансирования

В США опасаются провалов в космической сфере из-за нехватки финансирования - РИА Новости, 28.08.2024

В США опасаются провалов в космической сфере из-за нехватки финансирования

Преимущество США в космической сфере может сократиться по сравнению с другими странами, если не будут увеличены инвестиции в космос, заявил замглавы космических РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T12:40

2024-08-28T12:40

2024-08-28T12:40

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ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Преимущество США в космической сфере может сократиться по сравнению с другими странами, если не будут увеличены инвестиции в космос, заявил замглавы космических операций США Майкл Гетлейн. "Мы сегодня максимально используем наш бюджет и наблюдаем фиксированный бюджет в минобороны. Это нужно изменить... Мы видим угрозу, которая абсолютно направлена на то, чтобы сузить разрыв в возможностях между нами и (конкурентами - ред.). Если мы не начнем увеличивать наши инвестиции в космос, мы увидим, что этот разрыв в возможностях развернется в обратную сторону", - заявил Гетлейн изданию Defense News. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл сообщил изданию, что бюджет космических сил страны придется удвоить или даже утроить со временем, чтобы иметь возможность финансировать необходимые проекты. Как пишет издание, в 2025 финансовом году запрошенный бюджет космических сил планируется сократить до 30 миллиардов долларов, в основном из-за закона о финансовой ответственности, который ограничивает расходы на оборону.

https://ria.ru/20240229/kosmos-1930347248.html

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в мире, космос - риа наука, сша