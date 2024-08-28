Рейтинг@Mail.ru
В США опасаются провалов в космической сфере из-за нехватки финансирования - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/ssha-1968943005.html
В США опасаются провалов в космической сфере из-за нехватки финансирования
В США опасаются провалов в космической сфере из-за нехватки финансирования - РИА Новости, 28.08.2024
В США опасаются провалов в космической сфере из-за нехватки финансирования
Преимущество США в космической сфере может сократиться по сравнению с другими странами, если не будут увеличены инвестиции в космос, заявил замглавы космических РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:40
2024-08-28T12:40
в мире
космос - риа наука
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922339894_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_eec58c4e1c430c7017c04658532b6757.jpg
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Преимущество США в космической сфере может сократиться по сравнению с другими странами, если не будут увеличены инвестиции в космос, заявил замглавы космических операций США Майкл Гетлейн. "Мы сегодня максимально используем наш бюджет и наблюдаем фиксированный бюджет в минобороны. Это нужно изменить... Мы видим угрозу, которая абсолютно направлена на то, чтобы сузить разрыв в возможностях между нами и (конкурентами - ред.). Если мы не начнем увеличивать наши инвестиции в космос, мы увидим, что этот разрыв в возможностях развернется в обратную сторону", - заявил Гетлейн изданию Defense News. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл сообщил изданию, что бюджет космических сил страны придется удвоить или даже утроить со временем, чтобы иметь возможность финансировать необходимые проекты. Как пишет издание, в 2025 финансовом году запрошенный бюджет космических сил планируется сократить до 30 миллиардов долларов, в основном из-за закона о финансовой ответственности, который ограничивает расходы на оборону.
https://ria.ru/20240229/kosmos-1930347248.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922339894_842:0:3573:2048_1920x0_80_0_0_0f9c183d309d28b7544dd3482151918c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, космос - риа наука, сша
В мире, Космос - РИА Наука, США
В США опасаются провалов в космической сфере из-за нехватки финансирования

Замглавы космических операций Гетлейн: США могут потерять преимущество в космосе

© AP Photo / John RaouxРакета SpaceX Falcon 9 стартует со стартовой площадки Космического центра Кеннеди
Ракета SpaceX Falcon 9 стартует со стартовой площадки Космического центра Кеннеди - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / John Raoux
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Преимущество США в космической сфере может сократиться по сравнению с другими странами, если не будут увеличены инвестиции в космос, заявил замглавы космических операций США Майкл Гетлейн.
"Мы сегодня максимально используем наш бюджет и наблюдаем фиксированный бюджет в минобороны. Это нужно изменить... Мы видим угрозу, которая абсолютно направлена на то, чтобы сузить разрыв в возможностях между нами и (конкурентами - ред.). Если мы не начнем увеличивать наши инвестиции в космос, мы увидим, что этот разрыв в возможностях развернется в обратную сторону", - заявил Гетлейн изданию Defense News.
Министр ВВС США Фрэнк Кендалл сообщил изданию, что бюджет космических сил страны придется удвоить или даже утроить со временем, чтобы иметь возможность финансировать необходимые проекты. Как пишет издание, в 2025 финансовом году запрошенный бюджет космических сил планируется сократить до 30 миллиардов долларов, в основном из-за закона о финансовой ответственности, который ограничивает расходы на оборону.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
В США заявили о "непредсказуемости России в космосе"
29 февраля, 20:14
 
В миреКосмос - РИА НаукаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала