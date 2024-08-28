https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya-1969045222.html
Спецоперация, 28 августа: ВС России освободили Камышевку в ДНР
Спецоперация, 28 августа: ВС России освободили Камышевку в ДНР - РИА Новости, 28.08.2024
Спецоперация, 28 августа: ВС России освободили Камышевку в ДНР
Российские военнослужащие освободили населенный пункт Камышевка в Донецкой Народной Республике и продолжают продвигаться вглубь обороны противника, сообщило... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T18:09
2024-08-28T18:09
2024-08-28T18:09
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий песков
курская аэс
росэнергоатом
владимир зеленский
госдума рф
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российские военнослужащие освободили населенный пункт Камышевка в Донецкой Народной Республике и продолжают продвигаться вглубь обороны противника, сообщило Минобороны РФ. Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 1985 человек, на курском направлении — до 380 человек, следует из сводки российского военного ведомства. Также ВС РФ отразили украинские атаки в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное и Малая Локня. Российские военнослужащие уничтожили ангар с реактивной системой залпового огня HIMARS ВСУ в Сумской области. В результате удара уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS, шесть боекомплектов реактивных снарядов, транспортно-заряжающая машина и автомобиль сопровождения, сообщили в военном ведомстве. Глава крымского парламента Владимир Константинов охарактеризовал план Владимира Зеленского по победе Украины над Россией попрошайничеством с "четырьмя дай". Ранее Зеленский в общении с журналистами заявил, что у него подготовлен план "победы Украины". Среди четырех основных направлений, по его словам, "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Представить план планируется в сентябре президенту США Джо Байдену, а также передать кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия отдает себе отчет сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет поставленных целей. Масштабный "Слив" проекта "НемеZида"Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") обнародовала в среду данные на почти 7,7 тысячи представителей обновленного нацистского "Азова"* (3-я отдельная штурмовая бригада), в том числе свыше 4 тысяч фотографий. Как заявили хакеры РИА Новости, это самый масштабный "слив" данных противника с момента запуска проекта "НемеZида". Новый "Азов"* перенял традиции старого — здесь много нацистов, татуированных свастиками, судимые, с отклонениями и т.д. Ряд лиц из нового "Азова"* ранее были обменяны как пленные и уверяли окружающих, что завязали с нацизмом, но они встречаются в составе обновленной организации и отправились воевать повторно, сообщили хакеры. Вокруг КурскаУкраина активно распространяет фейки о том, что военнослужащие ВСУ якобы безобидные и пытаются помочь мирным жителям в Курской области, раздают продукты, но эта ложь быстро разоблачается, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что военнопленные ВСУ сами рассказывают о том, что их командование заставляет их убивать мирных жителей и мародерствовать. Кроме того, фиксируются факты грабежей жилых домов, магазинов, на украинских интернет-аукционах появилась религиозная атрибутика, иконы, украденные в Курской области, там открыто указывается, что это "трофеи". На этом фоне, по словам Захаровой, абсолютно цинично выглядят попытки украинской пропаганды распространить фейки о якобы безобидных, внимательных, как они это подают, к нуждам мирного населения, вторгшихся, как отметила официальный представитель МИД РФ, на нашу землю интервентах. В среду в пресс-службе Росгвардии сообщили РИА Новости, что инженеры ведомства обезвредили рядом с Курской АЭС обломок ракеты РСЗО HIMARS, начиненной 180 неразорвавшимися поражающими элементами. Станция работает в штатном режиме, заявили в концерне "Росэнергоатом". По мнению депутата Госдумы Виктора Водолацкого, обломок ракеты РСЗО HIMARS, обнаруженный возле Курской АЭС, показывает двуличность США и их равнодушие к последствиям возможного ядерного следа для Европы. Реакция в СМИ на ударыМассированные удары с использованием сотен беспилотников и ракет, которые российская армия нанесла по территории Украины за последние дни, доказывают "несокрушимую военную мощь Москвы", а активное продвижение в направлении Красноармейска (украинское название Покровск) показывает, что "российский импульс не ослабевает" на фоне террористического нападения ВСУ в Курской области, пишет New York Times. Один из его собеседников, полковник Маркус Рейснер из военной академии в Австрии заявил, что российские войска продолжают продвигаться к Красноармейску, а "какого-либо ослабления российского импульса, вызванного какой-либо передислокацией, не наблюдается". Госдолг Украины растетГосударственный долг и гарантированный государством долг Украины к августу превысил 155 миллиардов долларов, в июле его сумма увеличилась на 3,2 миллиарда, сообщили в министерстве финансов Украины. По состоянию на 31 июля государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 155,36 миллиардов долларов. В течение июля эта сумма увеличилась на 3,2 миллиарда долларов, говорится в документе, опубликованном на сайте минфина Украины. По информации ведомства, государственный и гарантированный государством внешний долг Украины составляет 72,69% общей суммы, внутренний – 27,31%. Перспективы урегулированияПекин привержен содействию мирным переговорам и политическому урегулированию украинского кризиса, США не должны перекладывать ответственность за этот конфликт на Китай, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе переговоров с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Ван И подчеркнул, что Китай всегда был привержен содействию мирным переговорам и политическому решению украинского кризиса и "будет продолжать поступать правильно". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что премьер Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным не предлагал плана мирного урегулирования ситуации на Украине при участии Индии, отметив при этом приверженность Индии к мирному урегулированию украинского конфликта. Кроме того, страны коллективного Запада уже "по уши" залезли в конфликт на Украине и напрямую вовлечены в него, отметил Песков. По его мнению, многие страны, так называемого коллективного запада, напрямую вовлечены в этот конфликт.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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украина, россия, дмитрий песков, курская аэс, росэнергоатом, владимир зеленский, госдума рф, мария захарова, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Курская АЭС, Росэнергоатом, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Мария Захарова, США, В мире
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российские военнослужащие освободили населенный пункт Камышевка в Донецкой Народной Республике и продолжают продвигаться вглубь обороны противника, сообщило Минобороны РФ.
Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 1985 человек, на курском направлении — до 380 человек, следует из сводки российского военного ведомства.
Также ВС РФ отразили украинские атаки в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное и Малая Локня.
Российские военнослужащие уничтожили ангар с реактивной системой залпового огня HIMARS ВСУ в Сумской области. В результате удара уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS, шесть боекомплектов реактивных снарядов, транспортно-заряжающая машина и автомобиль сопровождения, сообщили в военном ведомстве.
Глава крымского парламента Владимир Константинов
охарактеризовал план Владимира Зеленского
по победе Украины над Россией попрошайничеством с "четырьмя дай".
Ранее Зеленский в общении с журналистами заявил, что у него подготовлен план "победы Украины". Среди четырех основных направлений, по его словам, "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Представить план планируется в сентябре президенту США Джо Байдену
, а также передать кандидатам в президенты Камале Харрис
и Дональду Трампу
. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что Россия отдает себе отчет сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет поставленных целей.
Масштабный "Слив" проекта "НемеZида"
Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") обнародовала в среду данные на почти 7,7 тысячи представителей обновленного нацистского "Азова"* (3-я отдельная штурмовая бригада), в том числе свыше 4 тысяч фотографий.
Как заявили хакеры РИА Новости, это самый масштабный "слив" данных противника с момента запуска проекта "НемеZида". Новый "Азов"* перенял традиции старого — здесь много нацистов, татуированных свастиками, судимые, с отклонениями и т.д.
Ряд лиц из нового "Азова"* ранее были обменяны как пленные и уверяли окружающих, что завязали с нацизмом, но они встречаются в составе обновленной организации и отправились воевать повторно, сообщили хакеры.
Украина активно распространяет фейки о том, что военнослужащие ВСУ якобы безобидные и пытаются помочь мирным жителям в Курской области, раздают продукты, но эта ложь быстро разоблачается, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
Она отметила, что военнопленные ВСУ сами рассказывают о том, что их командование заставляет их убивать мирных жителей и мародерствовать. Кроме того, фиксируются факты грабежей жилых домов, магазинов, на украинских интернет-аукционах появилась религиозная атрибутика, иконы, украденные в Курской области, там открыто указывается, что это "трофеи".
На этом фоне, по словам Захаровой, абсолютно цинично выглядят попытки украинской пропаганды распространить фейки о якобы безобидных, внимательных, как они это подают, к нуждам мирного населения, вторгшихся, как отметила официальный представитель МИД РФ, на нашу землю интервентах.
В среду в пресс-службе Росгвардии сообщили РИА Новости, что инженеры ведомства обезвредили рядом с Курской АЭС
обломок ракеты РСЗО HIMARS, начиненной 180 неразорвавшимися поражающими элементами. Станция работает в штатном режиме, заявили в концерне "Росэнергоатом
".
По мнению депутата Госдумы Виктора Водолацкого
, обломок ракеты РСЗО HIMARS, обнаруженный возле Курской АЭС, показывает двуличность США
и их равнодушие к последствиям возможного ядерного следа для Европы
.
Массированные удары с использованием сотен беспилотников и ракет, которые российская армия нанесла по территории Украины
за последние дни, доказывают "несокрушимую военную мощь Москвы", а активное продвижение в направлении Красноармейска
(украинское название Покровск) показывает, что "российский импульс не ослабевает" на фоне террористического нападения ВСУ
в Курской области
, пишет New York Times.
Один из его собеседников, полковник Маркус Рейснер из военной академии в Австрии
заявил, что российские войска продолжают продвигаться к Красноармейску, а "какого-либо ослабления российского импульса, вызванного какой-либо передислокацией, не наблюдается".
Государственный долг и гарантированный государством долг Украины к августу превысил 155 миллиардов долларов, в июле его сумма увеличилась на 3,2 миллиарда, сообщили в министерстве финансов Украины.
По состоянию на 31 июля государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 155,36 миллиардов долларов. В течение июля эта сумма увеличилась на 3,2 миллиарда долларов, говорится в документе, опубликованном на сайте минфина Украины.
По информации ведомства, государственный и гарантированный государством внешний долг Украины составляет 72,69% общей суммы, внутренний – 27,31%.
Перспективы урегулирования
Пекин
привержен содействию мирным переговорам и политическому урегулированию украинского кризиса, США не должны перекладывать ответственность за этот конфликт на Китай
, заявил министр иностранных дел КНР Ван И
в ходе переговоров с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном
.
Ван И подчеркнул, что Китай всегда был привержен содействию мирным переговорам и политическому решению украинского кризиса и "будет продолжать поступать правильно".
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что премьер Индии Нарендра Моди
в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным
не предлагал плана мирного урегулирования ситуации на Украине при участии Индии, отметив при этом приверженность Индии к мирному урегулированию украинского конфликта.
Кроме того, страны коллективного Запада уже "по уши" залезли в конфликт на Украине и напрямую вовлечены в него, отметил Песков.
По его мнению, многие страны, так называемого коллективного запада, напрямую вовлечены в этот конфликт.
* Террористическая организация, запрещенная в России.