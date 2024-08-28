https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya-1969032885.html

"Достигли точки". На Западе заговорили о поворотном моменте в зоне СВО

"Достигли точки". На Западе заговорили о поворотном моменте в зоне СВО - РИА Новости, 28.08.2024

"Достигли точки". На Западе заговорили о поворотном моменте в зоне СВО

Конфликт на Украине достиг переломной точки, положение ВСУ будет только ухудшаться, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T17:20

2024-08-28T17:20

2024-08-28T17:20

специальная военная операция на украине

в мире

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красноармейск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Конфликт на Украине достиг переломной точки, положение ВСУ будет только ухудшаться, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Конфликт сейчас находится в поворотном моменте. Мы сейчас достигли точки, где ситуация на фронте, ситуация в экономике, общая ситуация на Украине такова, что ухудшение будет ускоряться, накапливаться или усугубляться, почти независимо от того, что сейчас делает Украина", — отметил он.По словам эксперта, многие люди на Западе не понимают, насколько плохая ситуация складывается для украинских войск на театре военных действий, в особенности на Красноармейском (украинское название города — Покровск) и Торецком направлениях."Мы сейчас достигли переломного момента или достигнем его очень скоро, возможно, после того, как Красноармейск падет", — резюмировал аналитик.Во вторник Минобороны сообщило, что подразделения российской группировки "Центр" освободили населенный пункт Орловка в ДНР. Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 2145 человек, 12 танков и других боевых бронированных машин, 13 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 28 единиц специальной военной автомобильной техники, следует из сводки министерства.

https://ria.ru/20240828/ukraina-1969022714.html

https://ria.ru/20240828/ukraina-1968992662.html

украина

красноармейск

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в мире, украина, красноармейск, вооруженные силы украины