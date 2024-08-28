https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya-1969032885.html
"Достигли точки". На Западе заговорили о поворотном моменте в зоне СВО
"Достигли точки". На Западе заговорили о поворотном моменте в зоне СВО - РИА Новости, 28.08.2024
"Достигли точки". На Западе заговорили о поворотном моменте в зоне СВО
Конфликт на Украине достиг переломной точки, положение ВСУ будет только ухудшаться, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T17:20
2024-08-28T17:20
2024-08-28T17:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
красноармейск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962909661_0:289:3126:2047_1920x0_80_0_0_0c780aed8aafadfe39f05cfd83571d52.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Конфликт на Украине достиг переломной точки, положение ВСУ будет только ухудшаться, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Конфликт сейчас находится в поворотном моменте. Мы сейчас достигли точки, где ситуация на фронте, ситуация в экономике, общая ситуация на Украине такова, что ухудшение будет ускоряться, накапливаться или усугубляться, почти независимо от того, что сейчас делает Украина", — отметил он.По словам эксперта, многие люди на Западе не понимают, насколько плохая ситуация складывается для украинских войск на театре военных действий, в особенности на Красноармейском (украинское название города — Покровск) и Торецком направлениях."Мы сейчас достигли переломного момента или достигнем его очень скоро, возможно, после того, как Красноармейск падет", — резюмировал аналитик.Во вторник Минобороны сообщило, что подразделения российской группировки "Центр" освободили населенный пункт Орловка в ДНР. Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 2145 человек, 12 танков и других боевых бронированных машин, 13 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 28 единиц специальной военной автомобильной техники, следует из сводки министерства.
https://ria.ru/20240828/ukraina-1969022714.html
https://ria.ru/20240828/ukraina-1968992662.html
украина
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962909661_315:0:3044:2047_1920x0_80_0_0_412a0280b43cb9df31bea714e7ccc3d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
"Достигли точки". На Западе заговорили о поворотном моменте в зоне СВО
Меркурис: украинский конфликт достиг переломной точки