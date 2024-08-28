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"Достигли точки". На Западе заговорили о поворотном моменте в зоне СВО - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:20 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya-1969032885.html
"Достигли точки". На Западе заговорили о поворотном моменте в зоне СВО
"Достигли точки". На Западе заговорили о поворотном моменте в зоне СВО - РИА Новости, 28.08.2024
"Достигли точки". На Западе заговорили о поворотном моменте в зоне СВО
Конфликт на Украине достиг переломной точки, положение ВСУ будет только ухудшаться, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T17:20
2024-08-28T17:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
красноармейск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Конфликт на Украине достиг переломной точки, положение ВСУ будет только ухудшаться, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Конфликт сейчас находится в поворотном моменте. Мы сейчас достигли точки, где ситуация на фронте, ситуация в экономике, общая ситуация на Украине такова, что ухудшение будет ускоряться, накапливаться или усугубляться, почти независимо от того, что сейчас делает Украина", — отметил он.По словам эксперта, многие люди на Западе не понимают, насколько плохая ситуация складывается для украинских войск на театре военных действий, в особенности на Красноармейском (украинское название города — Покровск) и Торецком направлениях."Мы сейчас достигли переломного момента или достигнем его очень скоро, возможно, после того, как Красноармейск падет", — резюмировал аналитик.Во вторник Минобороны сообщило, что подразделения российской группировки "Центр" освободили населенный пункт Орловка в ДНР. Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 2145 человек, 12 танков и других боевых бронированных машин, 13 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 28 единиц специальной военной автомобильной техники, следует из сводки министерства.
https://ria.ru/20240828/ukraina-1969022714.html
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в мире, украина, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
"Достигли точки". На Западе заговорили о поворотном моменте в зоне СВО

Меркурис: украинский конфликт достиг переломной точки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевой расчет 2Б16 "Нона-К" ведет стрельбу по позициям ВСУ
Боевой расчет 2Б16 Нона-К ведет стрельбу по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевой расчет 2Б16 "Нона-К" ведет стрельбу по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Конфликт на Украине достиг переломной точки, положение ВСУ будет только ухудшаться, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Конфликт сейчас находится в поворотном моменте. Мы сейчас достигли точки, где ситуация на фронте, ситуация в экономике, общая ситуация на Украине такова, что ухудшение будет ускоряться, накапливаться или усугубляться, почти независимо от того, что сейчас делает Украина", — отметил он.
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По словам эксперта, многие люди на Западе не понимают, насколько плохая ситуация складывается для украинских войск на театре военных действий, в особенности на Красноармейском (украинское название города — Покровск) и Торецком направлениях.
"Мы сейчас достигли переломного момента или достигнем его очень скоро, возможно, после того, как Красноармейск падет", — резюмировал аналитик.
Во вторник Минобороны сообщило, что подразделения российской группировки "Центр" освободили населенный пункт Орловка в ДНР. Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 2145 человек, 12 танков и других боевых бронированных машин, 13 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 28 единиц специальной военной автомобильной техники, следует из сводки министерства.
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