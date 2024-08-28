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ВСУ потеряли до 115 военных в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 28.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:16 28.08.2024 (обновлено: 12:22 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya-1968933990.html
ВСУ потеряли до 115 военных в зоне действия группировки "Восток"
ВСУ потеряли до 115 военных в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 28.08.2024
ВСУ потеряли до 115 военных в зоне действия группировки "Восток"
Украинские подразделения потеряли до 115 военнослужащих и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab в зоне ответственности группировки войск "Восток",... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:16
2024-08-28T12:22
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
угледар
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 115 военнослужащих и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар и Шахтерское Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки формирований 118-й и 125-й бригад теробороны", - говорится в сообщении.Противник потерял до 115 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 100-миллиметровую противотанковую пушку "Рапира", добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, угледар, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Угледар, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 115 военных в зоне действия группировки "Восток"

ВСУ потеряли до 115 военных и польскую самоходку Krab в зоне действия "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 115 военнослужащих и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар и Шахтерское Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки формирований 118-й и 125-й бригад теробороны", - говорится в сообщении.
Противник потерял до 115 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 100-миллиметровую противотанковую пушку "Рапира", добавили в ведомстве.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУгледарВооруженные силы Украины
 
 
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