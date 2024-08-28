https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya-1968933990.html

ВСУ потеряли до 115 военных в зоне действия группировки "Восток"

ВСУ потеряли до 115 военных в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 28.08.2024

ВСУ потеряли до 115 военных в зоне действия группировки "Восток"

Украинские подразделения потеряли до 115 военнослужащих и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab в зоне ответственности группировки войск "Восток",... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T12:16

2024-08-28T12:16

2024-08-28T12:22

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

угледар

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 115 военнослужащих и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар и Шахтерское Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки формирований 118-й и 125-й бригад теробороны", - говорится в сообщении.Противник потерял до 115 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 100-миллиметровую противотанковую пушку "Рапира", добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, угледар, вооруженные силы украины