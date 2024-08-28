https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya-1968932346.html
Российские военные поразили лагерь иностранных наемников
Российские военные поразили лагерь иностранных наемников - РИА Новости, 28.08.2024
Российские военные поразили лагерь иностранных наемников
Авиация и артиллерия России поразили лагерь иностранных наемников, ПВО сбила 49 беспилотников, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:11
2024-08-28T12:11
2024-08-28T12:23
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
франция
сша
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919578296_0:87:3124:1844_1920x0_80_0_0_6122bb1b9aad53543f3028f53ac4b504.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Авиация и артиллерия России поразили лагерь иностранных наемников, ПВО сбила 49 беспилотников, сообщило во вторник Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен лагерь иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 148-ми районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30613 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17589 танков и других боевых бронированных машин, 1426 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13720 орудий полевой артиллерии и минометов, 25312 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
франция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919578296_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_75544228074b450e232b9b9935db07af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, франция, сша, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Франция, США, Вооруженные силы РФ
Российские военные поразили лагерь иностранных наемников
ВС РФ поразили лагерь иностранных наемников и скопления живой силы и техники ВСУ
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.
Авиация и артиллерия России поразили лагерь иностранных наемников, ПВО сбила 49 беспилотников, сообщило во вторник Минобороны РФ
.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен лагерь иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 148-ми районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30613 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17589 танков и других боевых бронированных машин, 1426 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13720 орудий полевой артиллерии и минометов, 25312 единиц специальной военной автомобильной техники.