https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya-1968932346.html

Российские военные поразили лагерь иностранных наемников

Российские военные поразили лагерь иностранных наемников - РИА Новости, 28.08.2024

Российские военные поразили лагерь иностранных наемников

Авиация и артиллерия России поразили лагерь иностранных наемников, ПВО сбила 49 беспилотников, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T12:11

2024-08-28T12:11

2024-08-28T12:23

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Авиация и артиллерия России поразили лагерь иностранных наемников, ПВО сбила 49 беспилотников, сообщило во вторник Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен лагерь иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 148-ми районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30613 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17589 танков и других боевых бронированных машин, 1426 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13720 орудий полевой артиллерии и минометов, 25312 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, франция, сша, вооруженные силы рф